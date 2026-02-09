Mahkemeden "Zıplamayan Tayyipçi" kararı: Ulusal ve evrensel hukukta suç teşkil etmiyor, ifade özgürlüğü kapsamında

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan 7 genç hakkında beraat kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, “Zıpla, zıplamayan Tayyipçi” ifadesinin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, ulusal ve evrensel hukukta suç teşkil etmediğini kayda geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 gençten 13’ü tutuklu yargılanmış, 24 Ekim 2025’te hakim karşısına çıkan gençlerin tamamı tahliye edilmişti. Ancak 1 Temmuz’daki eylemler kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanan 7 genç tutuklu kalmaya devam etmişti. 7 genç, Yaklaşık 2.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 12 Eylül’de tahliye edilmiş, 23 Ocak’ta ise beraat etmişti.

"ULUSAL VE EVRENSEL HUKUKTA SUÇ TEŞKİL ETMİYOR"

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, beraat eden 7 gençle ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, yargılanan gençler hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti. Kararda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen tutanakların somut delillerle desteklenmediği, görüntü incelemeleri ve bilirkişi raporlarının sanıkların slogan attığını kesin biçimde ortaya koymadığı vurgulandı. Özellikle “Zıpla, zıplamayan Tayyipçi” ifadesinin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, ulusal ve evrensel hukukta suç teşkil etmediği kaydedildi.

Kararda, eyleme dair kolluk tutanaklarındaki anlatımların gerçeğe uygun olmadığı da belirtildi. Dosyada, sanıkların “Diplomasız Erdoğan” şeklinde slogan attıklarına dair somut ve maddi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Görüntülerde sanıkların en fazla kalabalıkla birlikte zıplayarak eşlik ettikleri, ağız hareketlerinin seçilemediği ve sloganın bizzat sanıklar tarafından söylendiğinin tespit edilemediği kaydedildi.

"POLİSLERİN ANONSU HUKUKA AYKIRI"

Mahkeme, eylem sırasında emniyet tarafından yapılan “attığınız slogan kanuna aykırıdır” anonslarının da gerçeğe ve hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kararda, siyasetçilere yönelik eleştirilerin sınırlarının özel kişilere kıyasla daha geniş olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca ifade özgürlüğünün şoke edici ya da rahatsız edici ifadeleri de kapsadığı vurgulandı.