Mahkemelerde yan çizen Ülkü Ocakları Başkanı görevden alındı

BirGün, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Muhittin Saltık’ın DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bir yurttaşa hakaret ettiği için yargılandığını ve hakim karşısında yan çizdiğini ortaya çıkarmıştı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatıyla Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Muhittin Saltık görevden alındı, yerine Nurtaç Usta atandı. Bursa Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin emir ve talimatlarıyla Ülkü Ocakları Bursa İl Başkalığına Nurtaç Usta atanmıştır, Görevini layığıyla yerine getiren Mehmet Muhittin Saltık’a teşekkür ederiz” denildi.

HESABIM ELE GEÇİRİLDİ

Saltık sosyal medya hesabından, C.K. isimli yurttaşa yönelik “Dansöz C. Bursa küçük elbet karşılaşırız” gibi hakaret ve tehdit ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yapmıştı. Ardından C.K. Saltık hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 Eylül 2024’te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Saltık, “Sosyal medya hesabı bana aittir. Ancak sosyal medya hesabım hackerlar tarafından ele geçirilmiştir. Bilgim ve rızam dışında hesabımdan paylaşımlar yapılmıştır. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar bana ait değildir” dedi.

HEP AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret ettiği için de yargılanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Mayıs 2024’te hazırlanan ve Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ile suçlanıyor.

İddianamede Saltık’ın 15 Kasım 2023’te sosyal medya hesabından DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret ettiği ifade edildi. Saltık, "Gergerlioğlu'ndan soy ismini yanlış okuyan Bahçeli'ye: Türkçe öğren de gel" şeklindeki paylaşımı alıntıladı ve Gergerlioğlu’na, "Sen ne anlarsın ulan Türkçeden Kandil uşağı... Terörist bozuntusu" ifadeleri ile hakaret etti.

Savcı, Gergerlioğlu’nun milletvekili olması nedeniyle de “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini” vurguladı.

19 Eylül’de görülen ilk duruşmaya katılan Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Saltık, sosyal medya hesabının hacklendiğini iddia ederek, “Ben mağduru tanımıyorum, böyle bir tweet atmadım, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanıyım daha önce de kısa tarihlerle hesaplarım hacklendi, uzun süre kullanmadım, bu nedenle söz konusu tweeti ben atmadım” dedi.