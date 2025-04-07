Mahkemelik olan tesisi bölge halkı da istemiyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine Yıldızlar Yatırım Holding tarafından yapılmak istenen ‘‘Haddehane ve Çelikhane Projesi’’nin ÇED raporu süreci yargıya taşındı. Süreç Danıştay 10. Dairesi’nde devam ederken, bölge halkı tesise karşı olduklarını söyledi.

Mustafa Mutlu Sarı, fabrikanın yapılmak istendiği yerin Uzunbey Mahallesi olduğunu anımsatarak ‘‘Burası Bayraktar, Solaklar, Durhasan, Eseler gibi Kocaeli’nin sebze üretim merkezlerine birkaç kilometre mesafede. Marmara’nın meyve üretim merkezi olan Maşukiye, Derbent ve Balaban’a ise kuş uçuşu yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Ayrıca Sapanca Gölü de buraya kuş uçuşu 7-8 kilometre mesafede. Bu fabrikanın kurulması halinde bölgedeki tarım, yer altı su kaynakları ve turizm doğrudan etkilenecektir’’ diye konuştu.

Projeden turizmin de olumsuz etkileneceğini kaydeden Sarı, "Fabrikadan çıkacak buhar ve cüruf, lodos etkisiyle Samanlı Dağları’na, Sapanca’ya, Kartepe’ye, Maşukiye’ye, Balaban’a ve Arslanbey’e yayılacak. Böyle bir fabrikanın yapılması Kartepe’ye ihanettir. 135 bin Kartepeli ve çevre ilçelerle birlikte toplamda 400 bin insan bu durumdan etkilenecektir’’ dedi.