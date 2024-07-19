Mahkemenin Furkan Apartmanı kararına ailelerden tepki: "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz"

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Furkan Apartmanı davasında; sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a beraat verildi. Acılı aileler karara, "Canlarımızı kaç paraya satın aldınız?", "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Furkan Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve ilçede can kaybının yaşandığı tek bina olarak kayıtlara geçti. Deprem sonucu yıkılan binada 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, Furkan Apartmanı davasında sanık fenni mesul mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulayarak 16 yıl 8 ay hapse hükmeden heyet, sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasını da kararlaştırdı. Mahkeme, sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Firari sanıklar Abdulah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme heyeti, kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN MEZARA GİDEMİYORUZ"

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler "beraat" kararına isyan etti. Tepkilerden bazıları şöyle:

"Satılmış, katiller", "Adalet yok, yok, yok", "Cumhurbaşkanı adalet bu mu?", "Bunlar satılmışlar", "Adalet insanların vicdanıdır, Adalet orada değil", "O zaman 51 canımızı geri verin", "Canlarımızı kaç paraya satın aldınız?", "5 kişiyi yere kattım, herkes akşam anne babasıyla yemek yiyecek ben kimle yiyeceğim, bizim gücümüz size yetmiyor. Allah'a havale ediyorum", "51 canı öldürdüler 3 kişi beraat etti"

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, adaletsiz bir kararla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Karaca, "Çok adaletsiz bir kararla karşı karşıya kaldık. Öfkeniz çok anlaşılır. Asıl şimdi mücadele başlıyor. Yıkılmayacağız, bu ülkede adalet yok. Bu dava sadece sizin için değil, bütün deprem dosyaları için aynı zamanda aynı öfkeyi doğuracak bir dava. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Bunu bilerek, bunu görerek, sinirlerinize öfkenize hakim olarak sağlıkla buradan çıkıyoruz. Sonra bir toplantıyla, vekillerimizle beraber, avukatlarımızla beraber, sizlerle beraber, ne yapacağımıza, bundan sonra mücadelemizi nasıl yürüteceğimize hep birlikte karar vereceğiz. Dünden daha güçlü biçimde adalet arayışımıza hep birlikte sürdüreceğiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"BU DAVA BURADA BİTMEDİ"

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de "Hakimin kendi verdiği kararda, çok çelişkili ifadeler var. Bir taraftan kolonun kesildiğinin araştırılmasıyla alakalı bir komisyon kurulmasına karar veriyor. Diğer taraftan binanın inşaat mühendisinin tutuklanmasına karar veriyor. Onun dışında herkesi serbest bırakıyor. Yani burada müthiş bir çelişki var. Bu kararı veren hakimin tekrar kalkıp da kolon kesilip kesilmediğinin araştırılması diye bir karar vermesi taban tabana zıt bir şey. Biz mağdur olan tüm depremzedelerin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bunu net ve açık ifade edeyim. Bu dava burada bitmedi. Bütün mağdur yakınlarına da buradan açık bir şekilde söylemek istiyorum. Sonuna kadar yanınızdayız. Bunu hem istinafta, hem Yargıtay’da, hem de Adalet Bakanlığı’nda tekrar tekrar Meclis’te gündeme getirerek bunların bu şekilde ortadan kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"AK PARTİ İKTİDARININ BU ÜLKEDE ADALETİ GETİRDİĞİ NOKTA..."

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, duruşmada verilen kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Bugün buraya çok büyük bir umutla gelmiştik. Furkan Apartmanı davası bizim için emsal nitelikte bir karar olacaktı fakat bir hukuk garabetiyle karşılaştık. O kadar çok umutluyduk ki... Biz olası kastla davanın sonuçlanacağını tahmin ederken, beklerken bu karar, ailelerde özellikle, inanılmaz derecede büyük bir hayal kırıklığı ve büyük bir üzüntü yarattı. Yani ben biraz evvel de söyledim, şu koca koca adalet saraylarının içinde şu kadarcık gram dahi adalet yokmuş bu ülkede. Allah kahretsin diyorum. Bu ailelerin acılarını, oysaki ben hakimin gözlerine bakıyordum, o heyetin, yüzünde bir vicdan görüyordum ama kararını bu yönde vermedi. Sanıklardan birinin avukatı dedi ki, 'siyasallaştırıyorsunuz bu duruşmayı', duruşma sırasında söyledi. 'Sosyal medyaya malzeme yaptınız'. Demek ki, bu konuşulan, görüşülen bir mevzuydu ki o cümleleri sarf etti orada. Ben şimdi oradan kendisine söylüyorum, demek ki kendileri bu davayı siyasallaştırdılar. AK Parti iktidarının bu ülkede adaleti getirdiği nokta, işte bugün Furkan Apartmanı’nda verilen kararlarla tescillenmiş olur. O yüzden tüm yurttaşlarımızla İsias’ta da Furkan’da da Ezgi’de de Rönesans’ta da hepsinde ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu hukuki mücadeleyi genel merkezimizle, paydaşlarımızla, yurttaşlarımızla, barolarla hep birlikte yine yürüteceğiz. Onların bir damla gözyaşı yani hepimizin içini parçaladı. Bu insanlarda bu kadar mı vicdan yok ki bu aileleri görmediler. Hepsi perişan oldu. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz ve nereye kadar giderse bütün hukuki yolları deneyerek devam edeceğiz."