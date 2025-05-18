Mahkemenin kararı: Sınırsız yetkin olamaz

AKP’li Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özendi, sınırsız yetkiyi tek elde topladı.

İdare Mahkemesi ise AKP’li Belediye Başkanı Dursun’un sınırsız yetkisi olamayacağını belirtti ve kararı iptal etti.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMA

Sultangazi Belediye Meclisi’nin 10 Ekim 2024’teki oturumunda, "Mülkiyeti belediyeye ait olan arazilerde yapılacak olan ‘Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri’ için Belediye Başkanı AKP’li Abdurrahman Dursun’a yetki verilmesi dair teklif görüşüldü. CHP grubunun itirazına rağmen kabul edilen teklif ile AKP’li Dursun’a “Belirlenen bağımsız bölümlerin satışı, kamulaştırma işlemleri ile ilgili sözleşme/protokollerin imzalanması hakkı” da tanındı.

Sultangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Kara, CHP Meclis Grubu adına AKP’li Belediye Başkanı Dursun’a sınırsız yetki verilen kararını İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Kara, itirazında “Meclis kararının hukuka aykırı olduğunu Belediye Meclisi tarafından alınan yetki devri kararında herhangi bir sınırlayıcı koşulun bulunmadığı ve Belediye Başkanı’na geniş bir yetki verildiği” vurguladı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi ise oy birliğiyle 5 Mayıs 2025’te Meclis kararının iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesi ise “Bahsi geçen işlemlerin birçoğuna karar verme yetkisi Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında… Meclis kararının bu haliyle, birçok konudaki Belediye Meclisi’ne ait olan karar alma yetkisinin Belediye Başkanı’na fiilen devredilmesi mahiyetinde neticeleri doğuracağı sonucuna varıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.