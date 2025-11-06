Mahkemenin Tayfun Kahraman kararına tepki yağdı

Gezi Davası hükümlüsi Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği "hak ihlali" kararına uymayarak, Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılanması yönündeki talepleri reddden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına tepki yağdı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın etiketlerek karara sert sözlerle tepki gösterdi.

Kararın hukuksuz olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Hukuksuz karar, sadece bir insanın değil, ülkemizin geleceğinin meselesidir. Adalet, herkes için ve hemen işlemelidir" dedi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede, ne hukuk devleti ayakta kalabilir ne de toplumun adalet duygusu. Özgürlüklerin keyfi uygulamalarla kısıtlandığı, insanlık onurunun yok sayıldığı bir düzende; kurallar da, kurumlar da, toplumsal yaşam da çöker. Tayfun Kahraman hakkında verilen bu hukuksuz karar, sadece bir insanın değil, ülkemizin geleceğinin meselesidir. Adalet, herkes için ve hemen işlemelidir. Haksız ve hukuksuz uygulamalara bir an önce son verilmelidir."

"GÖREVDEN EL ÇEKTİRME KARARI ALMASI LAZIM"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağını, Anayasa Mahkemesinin yetki gaspı yaptığını, Anayasa Mahkemesinin süper temyiz mahkemesi olmadığını" yazdığı gerekçesini hatırlattı:

Tanrıkulu, kısaca şunları söyledi:

"Şimdi Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Danıştay Başkanı tümü ortak bir biçimde burada bu kararların yerine nasıl getirilmesi noktasında görüş açıklıyorlar ve Anayasa uyarınca bağlayıcı olan bu karara yerel mahkeme uymuyor. Bu sıradan bir direnme kararı değil. Açıkça suçtur. Dolayısıyla Anayasaya karşı suç işleyen bu hakimlerin görevde olmaması lazım. Hakimler ve Savcılar Kurulunun derhal bugün toplanması lazım. Bu hakim ve savcılarla ilgili olarak görevden el çektirme kararı alması lazım. Oraya yeniden atama yapılması lazım ve bu kararın yerine getirilmesinin derhal sağlanması lazım. Çünkü karar itiraza tabi, yani 14. Ağır Ceza Mahkemesine gidecek. 14. Ağır Ceza Mahkemesi de herhalde aynı kararı verecek. Bu kararın istinafı yok, temyizi yok. Yani yeniden anayasa mahkemesi, yeniden AİHM süreçleri başlayacak. Bu süreçlere anayasa kurban edilmemelidir. Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü kurban edilmemelidir."

HSK'YE EL ÇEKTİRME ÇAĞRISI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Anayasa'nın açıkça yok sayıldığının altını çizerek "Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması, Anayasa’nın açıkça yok sayılmasıdır" dedi.

Sağkan, HSK'ye çağrı yaparak "HSK ivedi olarak ilgili mahkeme hakimlerine soruşturma başlatıp görevden el çektirme tedbiri uygulamalıdır. Aksi halde Anayasa Mahkemesi etkili bir hukuk yolu olmaktan çıkacak ve anayasal devlet anlayışı temelinden sarsılacaktır" ifadelerini kullandı.

HUKUK GÜVENLİĞİ FİİLEN ASKIDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, AYM kararının uygulanmamasının hukuk güvenliğini fiilen askıya aldığını söyledi.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Bugün yaşanan üç ayrı yargı skandalı, hukuk sistemindeki çürümenin ulaştığı boyutu açık biçimde ortaya koyuyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin ‘yeniden yargılama’ kararına rağmen Tayfun Kahraman’ın tahliyesini reddetti. AYM’nin kararının yok sayılması, Türkiye’de hukuk güvenliğinin fiilen askıya alındığını bir kez daha gösteriyor."