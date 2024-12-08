Mahkûma darp TİHEK kararında

Ülkede cezaevlerinde mahkûmların maruz kaldığı kötü muameleler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) kararlarını da yansıyor.

TİHEK’e yapılan başvuruda Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahkûm H.T.’nin kötü muameleye maruz kaldığı ortaya çıktı. H.T.’nin, 6 Şubat 2023’te Erzurum T Tipi Cezaevi’ne naklinin yapıldığı sırada yanında getirdiği eşyaları ve koğuştan alınan sandalyeyi talep etmesine karşın teslim edilmedi. Başvuruda mahkûm, memurun görevini yapmayarak ilgili eşyaları teslim etmediğini ifade etti.

Memurun, eşyaları teslim etmemesi üzerine personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade eden H.T. başvurusunda, 24 Mart 2023’te kaldığı koğuşta emanet eşya görevlisi memurunun hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını aktardı. Tehdit ve hakaretin ardından kaldığı koğuşa 30 memurun girdiğini ve aralarından birkaçının kendisini darp ettiğini ifade eden H.T., sağlık memuru tarafından kurtarıldığını belirtti. H.T. başvurusunda olayın ardından darp raporu almak istediğini ancak yönetim ikinci müdürü ve sağlık memurunun gereğini yapmadığını ileri sürdü.

İDARE MAHKÛMU SUÇLADI

Aynı zamanda H.T.’ye olayın ardından yönetim tarafından “kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak” iddiasıyla disiplin cezası verildi. Ancak bu ceza infaz hakimliği tarafından kamera kayıtlarının incelenmesiyle iptal edildi. TİHEK kararında oy birliğiyle “kötü muamele yasağının ihlal edildiğine” karar verildi.

Müdürlükten alınan yazılı görüşe de yer verilen TİHEK kararında, alınan sandalyenin kırık olduğu ve bu sırada H.T.’nin memurlara agresif tavırlar sergilediği, sesini yükselttiği iddia edildi. H.T.’nin “Bize zulmediyorsunuz, neden sandalyelerimizi alıyorsunuz, ben ne yaptım ki böyle yapıyorsunuz, siz işinizi yapmıyorsunuz” dediğini iddia eden yönetim, infaz memurlarının H.T.’nin koğuşuna girerek mahkûmu “telkin ettiği” ileri sürüldü.

Mahkûmun darp edilmediği savunulan yazıda, memur ve diğer mahkûmların yazılı ifadelerinde herhangi bir fiziksel müdahale olmadığı, H.T.’nin personeli “tahrik etmeye çalıştığı” iddia edildi.

TİHEK’in yaptığı incelemede H.T.’ye verilen disiplin cezası kararına ilişkin tanık ifadelerinde ise koğuştaki diğer mahkûmların kötü muameleye şahit oldukları ortaya çıktı. Yönetim tarafından TİHEK’e gönderilen yazıda “memur ve diğer mahkûmların yazılı ifadelerinde herhangi bir fiziksel müdahale olmadığı” iddia edilse de ifadeler tam tersini ortaya koydu.

ŞİDDET İFADELERDE

Mahkûmlar M.N.T., A.M., H.K. ve Ö.K.’nin ifadelerine göre, infaz memurlarının H.T.’yi darp ettiği ortaya çıktı. M.N.T. ifadesinde infaz memurlarının H.T.’ye iki kez vurduğunu belirtirken diğer mahkûmların ifadeleri de bunu destekledi.

Olayın ardından 28 Mart 2023’te aile hekimliğine sevk edilen H.T.’nin sağ kolunda 3 santimlik bir morluk olduğu tespit edildi. Aynı şekilde 30 Mart 2023’te Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan adli muayene raporunda da H.T.’nin sağ ön kolundan morluk olduğu tespit edildi.