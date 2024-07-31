Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşacağı tarih belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos’ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Abbas, 14 Ağustos'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mahmud Abbas'ı önümüzdeki günlerde TBMM'ye davet edeceklerini açıklamış ve "Sayın Abbas'ı TBMM Genel Kuruluna davet edeceğiz ve milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak" demişti.

ERDOĞAN, "ÖZÜR DİLEMELİ" DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye davet edilmediği iddialarına ilişkin "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz" demişti.

Ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıklamıştı.

Büyükelçi Mustafa'nın açıklamalarının ardından AKP Genel Merkezi'nde konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM'de konuşma teklifine ilk anda olumlu yanıt vermediğini belirtmişti.