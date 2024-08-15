Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Mahmud Abbas kimdir? | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı ve siyasi kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Göreve geldiği 2005 yılından bu güne Filistin Devlet Başkanı olarak Türkiye'de de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşma sonrası yurttaşlar tarafından Mahmud Abbas kimdir sorusu gündeme getirildi. Peki, Mahmud Abbas kimdir? İşte, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı ve siyasi kariyeri!

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

1935 yılında İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'in Safed kentinde doğan Mahmud Abbas 1948 yılında İsrail devleti kurulunca kendi ülkesinde mülteci konumuna düştü. Ailesiyle birlikte 14 Mayıs 1948 gerçekleşen ilk Arap-İsrail Savaşı sırasında Suriye'ye göç etti. Suriye ve Moskova'da hukuk eğitimi aldıktan sonra Şam Üniversitesi'nden mezun oldu. Doktora tezini siyonizmin Filistinli bir bakış perspektifle tarihi hakkındaydı.

Mahmud Abbas 1980'li yıllara dek Filistin'e geri dönmedi. Birçok Arap ülkesinde iş insanı olarak çalıştıktan sonra ülkesine dönen Mahmud Abbas Yaser Arafat'ın yakın arkadaşı olarak en başından itibaren Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yöneticileri arasında yer aldı. 1970'li yılların sonlarından başlayarak İsrail'le yakınlaştı ve "iki devletli çözüm" üzerinde durdu.

MAHMUD ABBAS'IN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

1990'larda Oslo Sözleşmeleri'ne aktif olarak katıldı. 1996'da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) genel sekreteri ve Arafat'ın resmi olmayan sözcüsü konumundayken, Arafat'ın Oslo Sözleşmeleri'ndeki tutumunu eleştirdi. Sözleşmelerin başarısız olarak İkinci İntifada'nın başlamasından sonra, intihar saldırılarına karşı tavır aldı ve Arafat'ın çizgisinden belirgin bir şekilde uzaklaştı. Az sayıda ılımlı Filistinli politikacıdan biri olarak, İsrail ve ABD hükûmetleriyle diyaloğu sürdürdü.

Mahmud Abbas'ın bugüne dek yaptığı görevler