Mahmudiye’de motosiklet operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu 2’si motor/şase numarası kazınmış ve silinmiş, 25’i ise plakasız, ruhsatsız, belgesiz olduğu tespit edilen 27 motosiklet ele geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre; komutanlığa bağlı bağlı birimlerin çalışması neticesinde Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kırsal alanda kullandığı motosikletlerin motor ve şase numaralarını silerek değiştirdikleri, ruhsat ve resmî belge olmadan kullandıkları yönünde bilgiler alındı. Yapılan operasyon neticesinde 27 şüpheli yakalandı, 27 adet motosiklet ele geçirildi. Bu motosikletlerden 2 adedinin motor/şase numarası kazınmış ve silinmiş, 25 adedinin ise plakasız, ruhsatsız ve belgesiz olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında "Resmî Belgede Sahtecilik ve Resmî Belgeyi Bozmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edileceği belirtildi.