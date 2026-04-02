Mahmut Arıkan'dan 'ara seçim' ve 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün Türkiye'nin ihtiyacın seçime gitmek olduğunu söyleyen Arıkan, “Türkiye genelinde yapılacak bir hemen seçime çok ivedi bir şekilde ihtiyaç var. İktidar yoruldu. İktidarın yorgunluğu da Türkiye'ye yansıyor. Artık iktidarın yapacağı icraatlar ile ülkemizi iyi bir yerlere, daha müreffeh bir yerlere getirme ihtimali şu anda gözükmüyor. Tabii iktidar seçim konusunda bir hülle peşinde. Sürekli ifade ediyorlar. 2027'nin 2. yarısında yapacağız diyorlar. Neden 2028 değil, neden 2027'nin ilk yarısı değil de 2027'nin 2. yarısı sorusunu muhalefet olarak sorduğumuzda iktidardan bugüne kadar net bir cevap alamadık” dedi.

"MUTABAKATA VARACAĞIMIZ SİYASİ PARTİLERLE İTTİFAK ELBETTE YAPACAĞIZ"

Toplantıda, bir gazetecinin 'Saadet Partisi seçim ittifakı yapacak mı?' sorusunu yanıtlayan Arıkan, “Yüzde 50+1'lik bir seçim sisteminde hiçbir siyasi parti devlet yönetmeye talip olan siyasi partilerin ittifak yapma zaruriyeti var. Bizler 1974'de o günkü adı koalisyondu. Koalisyon yaptık. 77'de yaptık. 96-97 döneminde yaptık. 2018'de 2023'de ittifaklarda bulunduk. Hep söylediğimiz şey şuydu. İlke ve prensipler üzerinden yürüyoruz. İlkelerimizi prensiplerimizi ortaya koyuyoruz. Milli Görüş prensipleri yeniden büyük Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etme prensipleri çerçevesinde mutabakata varacağımız siyasi partilerle ittifak elbette yapacağız. Şu an için seçim takvim belli olmadan somut adımlar atılmasını da çok mantıklı bulmadığımızı ben söylemek istiyorum. Ama mutlaka ittifak yapacağız” dedi.

"ARA SEÇİM İLE ERKEN SEÇİMİN ARASINDA UYGULAMADA BİR FARK YOK"

Ara seçim tartışmalarına ilişkin görüşünü paylaşan Arınan, “Duygularla değil gerçeklerle hareket etmek zorundayız. Ara seçim ile erken seçimin arasında uygulamada bir fark yok. Her ikisini de iktidar vekillerinin onayıyla yapmak zorundayız. Biliyorsunuz vekiller istifa etse dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı o istifaları Meclis’e getirecek. Bir oylamaya yapacak. İktidar vekilleri buna yok diyecek. Şu anki şekilde zaten bu olmayacak. Erken seçim için de talepte bulunduğumuzda bu oylamayla geri düşeceği için hak arama noktasında ana muhalefet tabii ki hakkını sonuna kadar arayacak. Yaşadığı mağduriyetlerle alakalı, sesini duyurmakla alakalı bir gayret içerisinde olacak. Ama bugün yapılması gereken bu ara formüllerden ziyade ana formüllere yoğunlaşıp iktidarı hemen seçime zorlamak daha mantıklı bir yol olacak. Yani işleyecek prosedür aynı prosedür. Ara seçimle erken seçimin işleyişi aynı olacak” şeklinde konuştu.