Mahmut Arıkan'dan bayram ikramiyesi tahmini

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan Bayramı'na 3 hafta kaldığını, emeklilerin sabırla yeni ikramiye rakamını beklediğini söyledi.

Arıkan, emekli ikramiyesi için konuşulan rakamın 5 bin lira olduğunu, bu rakamın bir "ikramiye" olamayacağını vurguladı.

"Emekli bayram ikramiyesi her bayram için en az bir maaş olmalıdır" önerisinde bulunan Arıkan, "Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir. Bu insanlar yıllarca bu ülkenin yükünü taşıdı, ömür tüketti. Devletimizin şimdi yapması gereken onların yükünü en azından bir maaş ikramiye ile hafifletmektir" ifadelerini kullandı.