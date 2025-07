Mahmut Arıkan'dan Murat Çalık için paylaşım: Her koşulda, her yerde ve herkes için adalet

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ilişkin açıklama yaptı. Arıkan, "Hastalıklardan dolayı cezaevinde duramayan, hakkında kesinleşmiş bir ceza bile olmayan, delil karartma şüphesi bulunmayan insanları hapishane ve hastane arasında mekik dokumak zorunda bırakmak adaletsizliktir, zulümdür, mağduriyet üretmektir" dedi.

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çalık'ın hastane penceresinden annesine el salladığı fotoğrafı paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şu açıklamalarda bulundu:

"Hukuksuz Türkiye’ye hayır! Hastalıklardan dolayı cezaevinde duramayan, hakkında kesinleşmiş bir ceza bile olmayan, delil karartma şüphesi bulunmayan insanları hapishane ve hastane arasında mekik dokumak zorunda bırakmak adaletsizliktir, zulümdür, mağduriyet üretmektir. Yargılanan her kim olursa olsun adil bir şekilde ve yasaların öngördüğü ölçüde hesap sorulmalıdır. Yasaların etrafından dolanmak, çifte standart uygulamak ne dinimize ne medeniyet anlayışımıza ne de mevcut yasalarımıza uymamaktadır. Bir kez daha söylüyoruz; her koşulda, her yerde ve herkes için adalet."