Mahmut Arıkan: Seçim takvimimiz bugünden itibaren başlamıştır

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye Divanı" programında konuştu.

İktidarın, yola çıkarken, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz" dediğini, ayrıca "Biz Milli Görüş gömleğini çıkarttık" açıklamasının yapıldığını hatırlatan Arıkan, "İşte, bizi, partimizi, programımızı, diğerlerinden ayıran en önemli özellik! Biz elhamdülillah Milli Görüşçüleriz. Sizin beğenmediğiniz o gömlek bizim şeref nişanemiz" dedi.

Arıkan, Türkiye’yi taşıyamayan bir iktidarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı bir zamanlar ne demişti, ‘metal yorgunluğu’ demişti. Bu sözün üzerinden neredeyse on yıl geçti. Şimdi o metal daha da paslandı, o metal daha da çürüdü. Artık Türkiye’yi taşıyamaz hale geldi" değerlendirmesini yaptı.

Seçim mesajı veren Arıkan, "Bugün, bu muazzam salonda tüm teşkilatımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye Divanı'nda, 'Seçim Seferberliğimiz' tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz. Bizim seçim takvimimiz bugünden itibaren başlamıştır" ifadelerini kullandı.