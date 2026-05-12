Mahmut Arıkan tarih verdi: İktidar baskın seçime gidecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken verilen "erken seçim tartışmalarının biteceği" vaadinin gerçekleşmediğini kaydeden Arıkan, Türkiye'de bir yönetim krizi yaşandığını ifade etti.

Muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güzel şekilde mücadelesini vereceğini belirten Arıkan, iktidarın ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylemesine rağmen, merceği büyüterek bakıldığında gelişmelerin erken seçimden ziyade bir "baskın seçimi" işaret ettiğini söyledi.

"VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ"

"Varlık barışı" düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, "Yurt dışından gelecek olan paranın, altının nerden aldın diye sorulmadan kayıt altına alınması ve uzun bir dönem gelir vergisinden muaf tutulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle dışarıdan gelecek parayla Türkiye'de bir sıcak para bolluğu oluşacağı ve ülkenin paraya boğulacağı hesabı yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Arıkan, şöyle devam etti: "Yurt dışından para getirmenin kuralları ve uygulanması gereken maddeleri varken, bu maddelerin hepsi bypass edilerek yeni bir yol açılıyor. Önceki uygulamada gelmeyen paranın yeni yasayla Türkiye'ye girmesinin planlanması akıllarda soru işaretleri yaratıyor."

Arıkan, söz konusu metotla piyasada yapay bir parasal rahatlama sağlanarak, Türkiye'nin 2026 senesinin sonbaharında bir baskın seçime hazırlandığını ifade etti.