Mahmut Güngör kimdir? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Güngör'ün hayatı ve kariyeri

MAHMUT GÜNGÖR KİMDİR?

1959 yılında Kars’ta doğan Mahmut Güngör, ilk ve ortaöğrenimini Kars’ta tamamladı. 1980 yılında Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, akademik kariyerine 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı.

PROF. DR. MAHMUT GÜNGÖR'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

Yüksek lisansını 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, doktorasını ise 1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Pamukkale Üniversitesi’nde 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent, 2018 yılında ise Profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Mahmut Güngör, akademik çalışmalarının yanı sıra kamu kurumlarında da görev aldı. 2007-2008 yıllarında Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci’ye altyapı danışmanlığı yaptı. 2008-2014 yılları arasında Denizli Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2014-2019 yılları arasında ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Mahmut Güngör 2022 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyesi olarak atandı.

Rektörlük görevine atanmadan önce, PAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmekteydi. İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Mahmut Güngör, evli ve dört çocuk babasıdır.