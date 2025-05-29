Mahmut Tanal-Abdulkadir Selvi tartışması sürüyor: "Arşivin seni yalanlıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi arasındaki tartışma sürüyor.

Abdulkadir Selvi, "Mahmut Tanal ne için ağlıyor?" başlıklı bir yazı kaleme alarak "Mahmut Tanal, FETÖ’nün yayın organı olan Zaman gazetesine devlet tarafından el konulduğunda FETÖ’cülere destek ziyaretinde bulunmuş. İşte orada üzüntüsünden gözyaşı dökmüş. Bunu da kendi adamlarına çektirip servis etmiş" diye yazdı.

Mahmut Tanal ise Selvi'nin 2013 yılında Fethullah Gülen'e hitaben kaleme aldığı, "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlattı.

Tanal, Abdulkadir Selvi'ye "İktidarın gölgesinde yazıyorsun" eleştirisinde bulundu.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Selvi ile Tanal arasındaki tartışma Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadri Selvi'nin 27 Mayıs'ta kaleme aldığı yazının ardından başladı.

Selvi, yazısında, Boğaziçi Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" pankartı asan CHP'li milletvekillerini eleştirerek, "CHP milletvekilleri İmamoğlu’nu çok sevdikleri için değil, İmamoğlu rüzgârından yararlanmak için onu yapıyorlar. İmamoğlu rüzgârı ile yelkenlerini dolduracaklar" iddiasında bulundu.

Selvi, "Ali Mahir’i bilmem ama Mahmut Tanal’da takıntılı âşıklar gibi 15 Temmuz Köprüsü’ne çıkıp, 'Ekrem’i bırakmazsanız kendimi köprüden atarım' diye eylem yapacak potansiyeli görüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "AKP'nin tetikçisi" dediği Selvi'ye verdiği yanıtta, "Ben köprüye çıkmam ama senin gibi kalemini saraya kiraya veren gazetecilerin bu ülkenin aklıyla alay etmesine de sessiz kalmam" ifadelerini kullandı.

SELVİ: "MAHMUT TANAL NE İÇİN AĞLIYOR?"

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında da Mahmut Tanal'ı hedef aldı.

Selvi, "Mahmut Tanal ne için ağlıyor?" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Mahmut Tanal ne de olsa Şanlıurfalı. Hisli bir insandır diye düşünebilirsiniz. Duygulanmıştır, ağlamıştır.

Ekrem İmamoğlu cezaevine düştü diye ağladığını düşünebilirsiniz.

Ya da benim yazılarımdan etkilenip duygulandığını hesap edebilirsiniz.

Yok yok her ikisi de değil.

Mahmut Tanal, FETÖ’nün yayın organı olan Zaman gazetesine devlet tarafından el konulduğunda FETÖ’cülere destek ziyaretinde bulunmuş. İşte orada üzüntüsünden gözyaşı dökmüş. Bunu da kendi adamlarına çektirip servis etmiş."

“İKTİDARIN GÖLGESİNDE YAZIYORSUN”

Selvi'nin yazısına, CHP'li Tanal'dan yanıt gecikmedi.

Tanal, sosyal medya hesabından, Selvi'nin 2013 yılında Fethullah Gülen'e hitaben kaleme aldığı yazıyı ve Gülen ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

📢 Ey Abdulkadir Selvi! Kalemini geçmişte kime, bugün kimlere teslim ettiğini bu millet çok iyi biliyor!



Üç gündür adımı ağzından düşürmüyorsun.

İftira atıyorsun, çarpıtıyorsun, karalamaya çalışıyorsun.

Ama arşiv hâlâ yerinde duruyor!



📌 2013 yılında Fethullah Gülen’e “Dön… pic.twitter.com/eorxV59Rme — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 29, 2025

Mahmut Tanal, şunları kaydetti:

"Ey Abdulkadir Selvi! Kalemini geçmişte kime, bugün kimlere teslim ettiğini bu millet çok iyi biliyor!

Üç gündür adımı ağzından düşürmüyorsun.

İftira atıyorsun, çarpıtıyorsun, karalamaya çalışıyorsun.

Ama arşiv hâlâ yerinde duruyor!

2013 yılında Fethullah Gülen’e “Dön başımıza geç hocam” diye yazı yazan sensin!

FETÖ güzellemesi senin köşenden yayımlandı, senin imzanla! Bugün ise çıkıp utanmadan başkalarına FETÖ suçlaması yöneltiyorsun! Gazetecilik etik ister, hafıza ister, ilke ister! Senin yazdıkların ne haberdir, ne analizdir; yalnızca algı mühendisliğidir! Ben milletin önünde konuşuyorum.

Sen, iktidarın gölgesinde yazıyorsun! Ben adalet istiyorum. Sen, karalama kampanyalarının kalemini tutuyorsun! Bugün bana saldırarak geçmişini temizleyemezsin! Arşivin seni yalanlıyor, sicilin seni ele veriyor! Senin geçmişin, halkın hafızasında yazılı duruyor. Benim adımı eğip bükerek, kendi gölgenden kaçamazsın!"