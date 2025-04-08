Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu.

Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale ettihttps://t.co/DwpjT0mkGR pic.twitter.com/NxzSIOqJjV — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 8, 2025

Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için ÖZGÜRLÜK ve ADALET nöbetindeyim. pic.twitter.com/io2O1xmP8R — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 8, 2025

Öğrencilerin tutuklanmasını protesto etmek için sabaha kadar çadırda kalacak olan Mahmut Tanal, "Haksız ve hukuksuz tutuklanan gençler için sabaha kadar Adalet Bakanlığı'nın önünde nöbet tutacağım" dedi.

Mahmut Tanal, tutuklu bulunan gençler için Adalet Bakanlığı önünde “Özgürlük ve adalet” nöbetine başladı, polis görüntü almak isteyen gazetecilere izin vermedi

Polis, Tanal'ın kurduğu çadırı kaldırırken, Bakanlığın önünü de ablukaya aldı.