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Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde, İmamoğlu eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklanan gençler için 'Adalet ve Özgürlük Nöbeti'ne başladığını duyurdu. Tanal'ın kurduğu çadır polis tarafından yıkılırken olay anını görüntülemek isteyen gazetecilere polis müdahalede bulundu.

Güncel
  • 08.04.2025 18:56
  • Giriş: 08.04.2025 18:56
  • Güncelleme: 08.04.2025 19:52
Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu.

Öğrencilerin tutuklanmasını protesto etmek için sabaha kadar çadırda kalacak olan Mahmut Tanal, "Haksız ve hukuksuz tutuklanan gençler için sabaha kadar Adalet Bakanlığı'nın önünde nöbet tutacağım" dedi.

Mahmut Tanal, tutuklu bulunan gençler için Adalet Bakanlığı önünde “Özgürlük ve adalet” nöbetine başladı, polis görüntü almak isteyen gazetecilere izin vermedi

Polis, Tanal'ın kurduğu çadırı kaldırırken, Bakanlığın önünü de ablukaya aldı.

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