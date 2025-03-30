Mahmut Tanal: "Cezaevindekiler temel insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan açıklama yaparak Silivri ve Metris cezaevlerinde tutuklu bulunanların temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını duyurdu.

Silivri'de kantinin kapalı olduğunu, Metris'te ise düzensizlik olduğunu bildiren Tanal, "Bu bir ihmalkârlık değil, anayasal hakların sistematik olarak gasp edilmesidir!" dedi.

Tanal'ın açıklaması şöyle:

"Silivri Cezaevi’nde kantin kapalı!

Açıklamaya göre Çarşamba günü açılacakmış. Metris cezaevinde ise bir düzensizlik var.Peki mahpuslar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?

Suları bitmiş, hijyen ürünleri yok, temel insani ihtiyaçları karşılanamıyor!

Ceza İnfaz Kurumları İnsan Haklarına Aykırı Yönetilemez!

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun açık:

Mahpusların “yaşama, sağlık, beslenme, temizlik” gibi en temel hakları güvence altındadır.

Cezaevinde kantinin kapalı olması, bu hakların açık ihlalidir!

Bu bir ihmalkârlık değil, anayasal hakların sistematik olarak gasp edilmesidir!

Silivri ve Metris Cezaevi yönetimini, Adalet Bakanlığı’nı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz.

Cezaevi, mahpusların özgürlüklerini sınırlandırabilir ama insanlık onurlarını asla!"