Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mahmut Tanal: CHP iktidarında Türkiye eşit, onurlu, güçlü bir Avrupa ülkesine dönüşecek

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "CHP iktidarında Türkiye AB’ye tam üye olacak. Artık bu milletin onuru vize kapılarında bekletilmeyecek. CHP iktidarında: Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, gerçek reformlarla hayata geçirilecek. Avrupa Birliği’nin 72 kriteri birer birer tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

Güncel
  • 12.10.2025 20:41
  • Giriş: 12.10.2025 20:41
  • Güncelleme: 12.10.2025 20:44
Kaynak: ANKA
Mahmut Tanal: CHP iktidarında Türkiye eşit, onurlu, güçlü bir Avrupa ülkesine dönüşecek
FOTOĞRAF: ANKA

CHP’nin Brüksel’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” mitingi sonrası X hesabından açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "CHP iktidarında Türkiye AB’ye tam üye olacak. Artık bu milletin onuru vize kapılarında bekletilmeyecek. CHP iktidarında: Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, gerçek reformlarla hayata geçirilecek. Avrupa Birliği’nin 72 kriteri birer birer tamamlanacak" dedi.

Tanal şunları kaydetti:

"CHP iktidarında Türkiye AB’ye tam üye olacak. Artık bu milletin onuru vize kapılarında bekletilmeyecek. CHP iktidarında: Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, gerçek reformlarla hayata geçirilecek. Avrupa Birliği’nin 72 kriteri birer birer tamamlanacak.

Vatandaşlarımız, vizesiz şekilde Avrupa’ya seyahat edebilecek. Pasaporta değil, devlete ve hukuka güven duyulacak. Bizim hedefimiz yalnızca Avrupa’ya girmek değil; Türkiye’de Avrupa standartlarında bir yaşam kurmak. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda, CHP iktidarında Türkiye; adaletle, demokrasiyle, özgürlükle eşit, onurlu, güçlü bir Avrupa ülkesine dönüşecek."

BirGün'e Abone Ol