Mahmut Tanal: CHP iktidarında Türkiye eşit, onurlu, güçlü bir Avrupa ülkesine dönüşecek

CHP’nin Brüksel’deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” mitingi sonrası X hesabından açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "CHP iktidarında Türkiye AB’ye tam üye olacak. Artık bu milletin onuru vize kapılarında bekletilmeyecek. CHP iktidarında: Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, gerçek reformlarla hayata geçirilecek. Avrupa Birliği’nin 72 kriteri birer birer tamamlanacak" dedi.

Tanal şunları kaydetti:

"CHP iktidarında Türkiye AB’ye tam üye olacak. Artık bu milletin onuru vize kapılarında bekletilmeyecek. CHP iktidarında: Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, gerçek reformlarla hayata geçirilecek. Avrupa Birliği’nin 72 kriteri birer birer tamamlanacak.

Vatandaşlarımız, vizesiz şekilde Avrupa’ya seyahat edebilecek. Pasaporta değil, devlete ve hukuka güven duyulacak. Bizim hedefimiz yalnızca Avrupa’ya girmek değil; Türkiye’de Avrupa standartlarında bir yaşam kurmak. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda, CHP iktidarında Türkiye; adaletle, demokrasiyle, özgürlükle eşit, onurlu, güçlü bir Avrupa ülkesine dönüşecek."