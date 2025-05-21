Mahmut Tanal'dan HSK eleştirisi: "Alın size bağımsız yargı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, dün TBMM Genel Kurulu'nda tartışma yaratan ve CHP'lilerin kurulu terk ettiği HSK seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dün HSK'ye seçilen 5 birinin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında imzası olan Hakan Yüksel olduğunu hatırlatan Tanal, Yüksel'in MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter ile bağından da bahsetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yüksel'in, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı ile çekildiği bozkurt işaretli fotoğrafını yayımlayan ve İzzet Ulvi Yönter'i kızının nikâh şahitliğini yaptığını vurgulayan Tanal, "Alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı" ifadesini kullandı. Tanal'a yanıt veren MHP'li Yönter, "Bay Tanal, meşhur bir sözü hatırlatayım sana: Densiz deve girmezmiş eve… Zoruna mı gitti? Karın ağrın varsa, uykuların kaçmışsa git dinlen evinde" dedi.

Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi;



Ankara iki Nolu barosu başkanı ile bozkurt işareti yaparak fotoğraf çekilen,



Kendi kızının düğününde MHP genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan,



Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali var kararına karşı… pic.twitter.com/zlDzcMlAPr — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 21, 2025

YÖNTER: ZORUNA MI GİTTİ?

Tanal'ın paylaşımını alıntılayan MHP'li Yönter, "Zoruna mı gitti? Karın ağrın varsa, uykuların kaçmışsa git dinlen evinde" dedi.

Yönter'in paylaşımına cevap yazan Tanal ise "Devlet adamlığı hamasetle değil, haysiyetle yapılır. Önce bir dilinize, sonra da duruşunuza çeki düzen verin!" ifadelerini kullandı.