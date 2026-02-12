Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek açıklaması

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bakanların yemin töreninde yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mahmut Tanal "Dün yaşanan saldırı; Osman Gökçek ile Ali İnci’nin, bu iki konu nedeniyle duydukları rahatsızlığın ve birikmiş öfkenin sonucudur. Yemin töreni yalnızca fırsat olarak kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan saldırının Adalet Bakanı’nın yemin töreniyle bir ilgisi yoktur. Bu olayın yemin törenine bağlanması gerçeği perdeleme çabasıdır.

Kamuoyunda sanki ben Akın gürlek’e saldıracakmışım da bu nedenle bana saldırılmış gibi lanse edilen olayın gerçek olmadığı paylaştığımız bu video ile ispatlanmıştır.

Ben meclisteki gerginlik sırasında Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile konuşuyordum. Kendisine bu gerginlikle yemin edilmeyeceğini ara vermesi gerektiğini beyan ediyorum. O esnada Osman Gökçek denen varlık kendisini haklı çıkartmak amacıyla bana doğru saldırmış, merdivenlerin olduğu yere ittirmiştir.

Yani tam bu esnada, ara verilmesini istediğim esnada fiziki saldırıya uğradım.

Tüm bu anlattıklarımı ispatlar videodan da anlaşılacağı üzere Olayın gerçek arka planı: Ali ince ve Osman Gökcek’in kuyruk acısını fırsata çevirme çabasıdır.

Geçmişte Osman Gökçek’e yönelik yaptığım konuşmada, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili ağır siyasi ve ahlaki eleştirilerde bulundum. “Gırtlağına kadar haram lokma var” sözüm, kamu vicdanını ilgilendiren bu eleştirinin ifadesidir.

Ayrıca Ali İnci’nin kardeşiyle ilgili çocuk istismarı davasını Mecliste gündeme getirdim. 14 yaşındaki bir çocuğun hakkını savundum ve bu konunun üzerinin örtülemeyeceğini açıkça ifade ettim.

Dün yaşanan saldırı; Osman Gökçek ile Ali İnci’nin, bu iki konu nedeniyle duydukları rahatsızlığın ve birikmiş öfkenin sonucudur. Yemin töreni yalnızca fırsat olarak kullanılmıştır.

Sebep yemin değildir.

Sebep, yaptığım siyasi ve hukuki eleştirilerdir.

Sebep, kamu adına sorduğum sorulardır."