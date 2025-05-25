Mahmut Tanal gündeme getirdi: Emniyet inceleme başlattı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Boğaziçi Köprüsü'nde otobüslerin plakasının 'polis' ibaresi ile kapalı olduğunu görüntüleyerek X hesabından paylaştı. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından inceleme başlatıldığını duyurdu.

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, Boğaziçi Köprüsü'ndeki otobüsleri paylaşırken "Kartondan devlet, slogandan emniyet olmaz. Bu araçlarla polis mi taşınır? Bu nasıl ciddiyetsizlik?" diye sordu. Devamında şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul’un göbeğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüntülenen iki otobüs, emniyet aracı olmamasına rağmen, arkalarına kartondan kesilmiş “POLİS” yazısı yapıştırılmış şekilde trafikte dolaşıyor. Üstelik bu otobüslerin camlarında “Allah korusun” yazıyor, bir özel şirkete ait, üzerinde firmanın adı açıkça yazılı! Camlar ise çocuk isimleri ve süslemelerle dolu!

Bu rezillik kabul edilemez! Bu otobüsler gerçekten polis taşıyorsa, sormak zorundayız: Devletin kendi araçları mı kalmadı?Emniyet mensubu, camında slogan yazılı otobüslerle mi sevk ediliyor?Kamu görevi kartonla, sloganla mı yürütülür? Bu olay sadece bir usulsüzlük değil, hukukun ve devletin ciddiyetinin ayaklar altına alınmasıdır.

Türk Ceza Kanunu 204. madde açık: Resmî sıfatı, plakayı, işareti sahte şekilde kullanan kişi ağır ceza ile yargılanır! “Allah korusun” yazısıyla bu suç örtülemez. İnanç, suistimale gerekçe yapılamaz. Polis teşkilatını bu görüntülerle temsil etmeye kalkmak, devlete hakarettir!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne soruyoruz:

1. Bu otobüsler kimindir?

2. Karton “POLİS” plakalarını kim yaptı?

3. Bu araçlara nasıl müsaade edildi?

Devleti kartona, emniyeti sloganlara teslim eden anlayış, millete güven veremez! Bu tablo; hukuk değil, kaostur! Güvenlik değil, maskaralıktır! Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalıdır! Kamu düzeni, gösterişle değil, hukukla korunur!"

KARTONDAN DEVLET, SLOGANDAN EMNİYET OLMAZ!

BU ARAÇLARLA POLİS Mİ TAŞINIR? BU NASIL CİDDİYETSİZLİK?



İstanbul’un göbeğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüntülenen iki otobüs, emniyet aracı olmamasına rağmen, arkalarına kartondan kesilmiş “POLİS” yazısı yapıştırılmış şekilde… pic.twitter.com/st9mKBTTw9 — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 24, 2025

İNCELEME BAŞLATILDI

Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaparak olay hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Emniyet şu ifadeleri kaydetti:

"24.05.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, İstanbul’da bazı otobüslerde “POLİS” ibaresinin uygunsuz şekilde kullanıldığına dair ifadeler ve görüntülerle ilgili olarak açıklama yapma gereği doğmuştur.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak güvenlik hizmetlerimizin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bazı toplumsal konularda ki güvenlik ihtiyacı nedeniyle kimi zaman geçici olarak kiralık araçlar temin edilmektedir.

Görüntülerde yer alan ve plakasına “POLİS” ibaresi eklenmiş olan otobüsler de bu kapsamda geçici olarak görevlendirilen kiralık araçlardır.

Bu kiralık araçların EDS sisteminden cezai işlem yapılmaması için görevli personel tarafından plakaların kapatılması ve plaka yerine “POLİS” ibaresinin yazıldığı anlaşılmıştır.

Bu uygulama kesinlikle teşkilatımızın kurumsal kimliğiyle bağdaşmamakta ve tarafımızca da böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır.

Emniyet teşkilatımız, yasalara ve kurallara bağlı şekilde görevini ifa etmeye devam etmektedir."