Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal yaşamını yitirdi
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal yaşamını yitirdi. Haberi Mahmut Tanal sosyal medya hesabından duyurdu. Tanal, cenazenin 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa'da defnedileceğini duyurdu.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal yaşamını yitirdi. Haberi Mahmut Tanal sosyal medya hesabından duyurdu. Tanal, cenazenin 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa'da defnedileceğini duyurdu.
Tanal, "Naaşı, yarın (11 Şubat Salı) Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" ifadelerini kullandı.
Tanal'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Acımız tarifsiz!
Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti.
Naaşı, yarın (11 Şubat Salı) Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.
Taziyeler, Şanlıurfa Haliliye Yunus Emre Taziye Evi’nde kabul edilecektir.
Mekanı cennet olsun."
Acımız tarifsiz!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) February 10, 2025
Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti.
Naaşı, yarın (11 Şubat Salı) Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.
Taziyeler, Şanlıurfa Haliliye…