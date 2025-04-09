Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal neden gündemde?

Mahmut Tanal, uzun yıllardır Türkiye siyasetinde aktif rol alan, hukukçu kimliğiyle tanınan bir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Hukuk temelli bir kariyeri siyasete taşıyan Tanal, halkla olan güçlü iletişimi ve adalet vurgulu çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Peki, Mahmut Tanal nerelidir? Hangi görevlerde bulunmuştur? İşte detaylar...

MAHMUT TANAL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961 tarihinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde dünyaya geldi. Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olan Tanal, Mustafa ve Keziban Tanal çiftinin evladıdır. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Tanal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak hukuk alanında uzmanlaştı.

Avukatlık mesleğine İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak başladı ve uzun yıllar serbest avukatlık yaptı. Hukuki bilgisini akademik programlarla da geliştiren Tanal, Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi gibi kurumların "Siyaset Okulu Programı" gibi çeşitli sertifika programlarına katıldı. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen eğitim programlarında yer aldı. Mahmut Tanal 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

MAHMUT TANAL'IN SİYASİ KARİYERİ

Mahmut Tanal, aktif siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başladı. İlk olarak 2011 Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul 1. bölgeden milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Sonrasında sırasıyla 2015 Haziran, 2015 Kasım ve 2018 seçimlerinde de İstanbul milletvekili olarak görev aldı.

2023 yılında ise memleketi olan Şanlıurfa’dan aday gösterilerek, bu kez Şanlıurfa milletvekili olarak meclise girdi. Böylece 24., 25., 26., 27. ve 28. dönemlerde aralıksız olarak milletvekilliği görevini sürdürmüş oldu.

MAHMUT TANAL NEDEN GÜNDEMDE?

Mahmut Tanal, TBMM’deki çalışmalarında özellikle adalet, insan hakları, anayasa ve hukuk devleti ilkelerine vurgu yapmaktadır. Tanal, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif üyelik yapmıştır.

Mahmut Tanal, toplumsal olaylarda insan haklarına dair güçlü tutumu ile sıklıkla kamuoyunda gündem olmaktadır.

MAHMUT TANAL'IN ÖZEL YAŞAMI

Orta seviyede Almanca bilen Mahmut Tanal, evli ve iki çocuk babasıdır. Sade yaşam tarzı ve halkla iç içe oluşuyla da kamuoyunda ilgi görmektedir.