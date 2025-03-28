Mahmut Tanal, öğrencilerle birlikte loopa girdi: ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklandığı operasyonların ardından sosyal medyada öne çıkan isimlerden biri olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, öğrencilerle birlikte ODTÜ’deki polis şiddetini protesto etti.

Hemen her toplumsal olay ve gelişmeyi yakından takip eden milletvekillerinden biri olan Tanal, Ankara’daki eylemlerden gelen polis şiddeti görüntülerinin ardından başkente gitmişti.

ODTÜ’lü öğrencilerle bir araya gelen Tanal, öğrencilerle birlikte defalarca “ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?” diye sordu.

ODTÜde tomanın ne işi var?

Mahmut Tanal pic.twitter.com/wW9168c53T — Baran (@superdyzzz) March 27, 2025

LOOPA GİRMEK NE DEMEK?

"Loopa girmek" ifadesi, aslında İngilizceden gelen bir ifade olan "loop" (döngü) kelimesinden türetilmiş, günlük konuşmada Türkçe’ye yerleşmiş bir deyimdir. Sosyal medyada kullanımda, sürekli aynı şeyi tekrar etmek manasına gelen biçimde “Loopa girmek” olarak kullanılmaktadır.