Mahmut Tanal, polis bariyerlerindeki kelepçeyi penseyle kesti

Ankara Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Birinci Meclis önünde bugün düzenleyeceği mitingi dün yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, mitingin trafiği olumsuz etkileyeceği ve vatandaşları mağdur edeceği söylenmişti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için polisin getirdiği tıra tırmandı.

Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, yaptığı açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürümüz ve diğer yetkililerle konuştuk. Otobüsümüz şu an konumunda kalacak. Otobüsün etrafındaki emniyet güçlerine ait araçlar, minibüsler temizlenecek. Sayın genel başkanımız saat 17.00'de alanda olacak. Otobüsün üzerinden katılanlara hitap edecek. Devamında halkımızla birlikte Anıtkabır'e yürüyeceğiz. Ankara'daki bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

KELEPÇEYİ PENSEYLE KESTİ

CHP'nin 1. Meclis önünde yapacağı mitinge polis tarafından birbirine plastik kelepçeyle bağlanmış bariyerler getirildi.

Mitinge dakikalar kala Mahmut Tanal, yanında getirdiği penseyle kelepçeleri kesti.