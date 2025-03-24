Mahmut Tanal: Polisin hukuksuz ve orantısız müdahalesi sonucu yaralandım

Ekrem İmamoğlu’nun dün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması kararlarının ardından yüz binlerce yurttaşın Saraçhane'deki eylemler sürerken, Bozdoğan Kemeri'nde polis, kitleye plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Saraçhane'deki polis müdahalesinde yaralandığını, hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Tanal şunları söyledi:

"Polisin hukuksuz ve orantısız müdahalesi sonucu yaralandım. Şu anda hastanede tedavi altındayım. Bu saldırı sadece bana değil, halkın iradesine, hukuka, adalete yapılmıştır. Hiçbir baskı, zulüm, şiddet bizi yıldıramaz. Bu saltanat bitecek, bu düzen değişecek! Sorumlular yargı önünde hesap verecek!"