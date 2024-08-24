Mahpuslar yerlerde yatıyor

Haber Merkezi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Şırnak Şubesi, Şırnak Barosu İnsan Hakları ve Cezaevi İzleme Komisyonu, İnsan Hakları Derneği (İHD), 13 Ağustos’ta Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne yaptıkları ziyarete ilişkin hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaştı.

Raporda 16 mahpus ile yapılan görüşmelerde hasta mahpusların durumuna dikkat çekildi. Mahpusların tedavi hakkından mahrum bırakıldığına yer verilen raporda, mahpusların yerde yatmak zorunda kaldığı vurgulandı.