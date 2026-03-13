Mahpuslara bir ceza daha

Haber Merkezi

CHP Sağlık Politika Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı ile birlikte Silivri Dayanışma merkezinde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada siyasi kumpas davası ile ilgili gelişmeler ele alındıktan sonra, aralarında Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan şehir planlamacısı Tayfun Kahraman ve İBB davasından tutuklu yargılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu hasta hükümlü ve tutukluların serbest bırakılması ve tutsakların sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasıyla ilgili önerilerde bulunuldu. Açıklamada “Bugünlerde içerideki Tayfun Kahraman ve Murat Çalık’ın sağlık sorunlarını konuşuyoruz. İçeride bulundukları sürede sağlık haklarının önüne büyük engeller konulduğunu ısrarla dile getirmeyi sürdüreceğiz” denildi.

CHP’nin geçen sene Mayıs ayında “Cezaevleri ve Sağlık Çalıştayı” düzenlediğini anımsatılan açıklamada şöyle devam edildi: “Tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişim sorunlarını gündeme getirmiş ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak AKP, cezaevlerindeki sağlık sorunlarını çözmek amacıyla herhangi bir eylem planını yürürlüğe koymadı. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de, toplam 304 bin 956 kapasiteli 403 hapishanede 412 bin 991 mahpus tutuluyor. Cezaevlerindeki kapasite aşımı nedeniyle, başta barınma olmak üzere yaşanan sorunlar da mahpusların sağlığını olumsuz etkiliyor. Tutuklu ve hükümlülerin sağlığı en başta mekânsal sorunlardan ve yaşadıkları koşullardan olumsuz etkileniyor, ancak ne kadarının hasta olduğu bilinmiyor. Çünkü düzenli bir sağlık kontrolleri yok.”

SINIRLI HİZMET

Cezaevlerinde çok sınırlı bir sağlık hizmeti sunulduğunu kaydedilen açıklamada özetle şöyle devam edildi: “Türkiye’de cezaevlerinde, özellikle cezaevinin tipine göre ‘kuyu tipi’ diye nitelendirilenlerde tecrit sorunu var ve tecridin mahpusların sağlığını olumsuz etkileyen özellikleri göz ardı ediliyor. Mahpuslar, bedenlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu yakınma biçiminde ortaya çıkmadıkça, sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmaktan uzaklar. Oysa mevzuata göre her yurttaşın yılda bir kez düzenli sağlık kontrolünün yapılması gerekir. Cezaevlerinde mahpusun sağlık durumunu gözden geçirecek, kendisini hastalıklardan koruyacak ve erken tanı koyarak kısa sürede tedaviye erişmesini sağlayacak bir sağlık hizmeti sunumu düzenlemesi yok. Bu konudaki sorumluluğu Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı da Adalet Bakanlığı’na atıyor.”

Ayrıca açıklamada, ‘güvenlik’ gerekçesiyle sağlık hakkının ihlali edilemeyeceği de vurgulanarak “Çıplak arama ve kelepçeli muayene dayatması, tedavinin engellenmesine yol açabilir, kabul edilemez. Hasta mahpusların sevkinde havasız ve sarsıntılı ring araçları yerine, sağlık standartlarına uygun güvenlikli hasta nakil araçları kullanılmalıdır. Hastanın rızası olmadan bedensel bütünlüğe dokunulamayacağı, tıbbi muayenenin kolluk kuvvetlerinin göremeyeceği koşullarda yapılması gerektiği, tıbbi gizlilik ve insan onurunun esas alınacağı BM İstanbul Protokolü’nde karara bağlanmıştır. Cezaevi revirlerinde ya da başvurulan hastanelerde karşılaştıkları kötü muameleler, hastalara karşı özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, kelepçeli muayene dayatmaları, muayene sırasında kolluk kuvvetinin içerde tutulması ve hasta mahremiyetinin ihlali gibi mahpusların dile getirdiği hekimler ve sağlık hizmetine erişim sırasında yaşanan çok sayıda sorun var. BM İstanbul Protokolü kayıtsız şartsız uygulanmalıdır” denildi.

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da "Mahpuslar, insan haklarına aykırı biçimde sağlık hizmetlerine erişemeyerek iki kere cezalandırılıyor” dedi.