Mahsa Amini eylemlerine destek veren İranlı rapçi Tumac Salihi hakkındaki idam cezası bozuldu

İran'da Mahsa Jîna Amini'nin 'ahlak polisi'nin gözaltında katledilmesiyle başlayan protestolarla bağlantılı olarak idam cezasına mahkum edilen rapçi Tumac Salihi hakkındaki karar bozuldu.

İran'da Mahsa Jîna Amini protestolarıyla bağlantılı olarak iki kez idam cezasına çarptırılan İranlı rapçi Tumac Salihi hakkındaki ikinci idam cezası da bozuldu.

Tumac Salihi, İran’daki Mahsa Amini eylemlerine şarkılarıyla destek veren sanatçılardan biriydi. Salihi’nin avukatlarından Emir Reisiyan X’teki paylaşımında, İran Yüksek Mahkemesi’nin Salihi’nin idam kararını bozduğunu ve yeniden yargılanmasına karar verdiğini duyurdu.

Salihi’nin ekibi tarafından yönetilen X hesabından yapılan paylaşımda, “Herhangi bir geçerli yasal gerekçe olmaksızın ve yalnızca eleştirel görüşlerini ifade ettiği ve protestocu insanların seslerini desteklediği için hapsedildi… Devam eden tutukluluğunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur ve bir an önce serbest bırakılarak büyük ailesinin yanına teslim edilmelidir” denildi.

Salihi, geçen sene de idam cezasına mahkum edilmiş ancak ceza 6 yıl 3 ay hapse çevrilmişti.