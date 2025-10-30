Mahşeri kalabalık, Kadıköy'de Cumhuriyet Bayramı için toplandı

Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü İstanbul Kadıköy’de düzenlenen yürüyüş ile kutlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun katılımıyla Suadiye’den başlayıp Göztepe’de sonlanan coşkulu yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan görkemli kalabalık gökyüzünden çekildi. O anlar, Kadıköy Belediyesi Başkanı Mesut Kösedağı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kösedağı'nın "Kadıköy Cumhuriyet’in Kalesidir. Teşekkürler Kadıköy" notuyla paylaştığı video: