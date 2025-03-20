Mahşerin dört atlısı

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Polonya ile üç Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan uluslararası Ottawa Sözleşmesi'nden çekileceklerini duyurdu. Konuyla ilgili Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Savunma Bakanlarının ortak açıklamasında "Rusya tehdidi"ne dikkat çekildi.

Açıklamada silahlı kuvvetlerin "NATO ittifakının kırılgan doğu kanadını güçlendirmek için yeni silah sistemleri ve çözümlerini hayata sokabilmede esneklik ve tercih özgürlüğüne ihtiyaç duyduğu" belirtildi. Sözleşmeden çekilme kararının yürürlüğe girmesi için dört ülkenin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.

SAVAŞIN APARATLARI

Baltık ülkeleri ve Polonya, Ukrayna savaşının ardından Rusya karşıtı cephenin birer ileri karakoluna dönüştü. Savaş kışkırtıcılığında en ön safta yer alan Baltık ülkeleri ABD ve İngiltere ile birlikte Ukrayna'ya sınırsız destek sunuyor. Dört ülke de Kiev'e askeri destek yanında NATO müdahalesi de istiyor.

Anti-personel mayınları yasaklayan sözleşmeden çekilmeyi düşünen bir diğer NATO ülkesi de Finlandiya. Fin Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra, Polonya ve Baltık ülkelerinin Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmesini "iyi ve akıllıca bir çözüm" olarak niteledi.

Çeşitli kuruluşlar Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşında yeni tip kara mayınları kullanmakla suçluyor.

160 ÜLKE ANLAŞMAYA TARAF

"Ottawa Sözleşmesi" olarak da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme", 4 Aralık 1997'de Kanada'nın Ottawa kentinde imzaya açıldı. 1 Mart 1999'da yürürlüğe giren sözleşmeye Türkiye 2003'te taraf oldu. AB ülkelerinin yanı sıra 160 ülke Ottawa Sözleşmesi'ne taraf. Rusya, Çin ve ABD, Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamayan ülkelerden. Hindistan, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Güney Kore, Ermenistan, Azerbaycan, Ottawa'ya taraf olmayı bugüne kadar reddetti.