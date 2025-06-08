Mahsul değil, borç hasadı

HABER MERKEZİ

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatlarına tepki göstererek çiftçinin toprağa değil, borca çalıştığını söyledi.

Genç, TMO’nun 2025 yılı buğday alım fiyatlarını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buğday üretiminde maliyetlerin son 5 yılda, TMO’nun açıkladığı fiyatlardan daha fazla arttığını belirten Genç, "Buğday alım fiyatı 2020’den bu yana yaklaşık 6 kat artarken, mazot yüzde 607, gübre yüzde bin 133 zamlandı. Çiftçiye fiyat var gibi görünüyor ama gerçekte artan sadece maliyet. Çiftçinin eline geçen net kazanç giderek azalıyor" ifadelerini kullandı.

Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ton başına 2 bin 520 lira destek açıklamasına da değinerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu destekler genellikle geç yatıyor, yeterli değil. Çoğu zaman nakdi değil, ayni oluyor. Bu da çiftçinin cebine doğrudan etki etmiyor. Üstelik çiftçi ürününü TMO’ya satamayınca bu desteklerin çoğundan yararlanamıyor. Gerçekte bu destekler makyaj olarak kalıyor. Her yıl daha yüksek maliyetle üretim yapmaya zorlanan çiftçi, sattığı ürünle borcunu bile ödeyemiyor. Tarım Bakanlığı ise hala ‘rekor fiyat verdik’ diyor."

BUĞDAY ÜRETMEK İÇİN KREDİ ÇEKİYOR

CHP’li Genç, çiftçinin tarımsal üretimden elde ettiği gelirle ailesini geçindiremediğini, borçla üretim yapmaya zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çiftçi bugün buğday üretmek için kredi çekiyor, girdileri vadeli alıyor, yıl sonunda ürününü maliyetin biraz üstünde satabiliyorsa şanslı sayılıyor. Bu bir kazanç düzeni değil, borç düzenidir. Çiftçi toprağa değil, borca çalışıyor. Eğer mazotu, gübreyi, tohumu ucuzlatmazsanız; destek verseniz de çiftçi kar edemez. Tarım stratejik sektördür. Yarın gıda krizine düşmemek için bugünden çiftçiye sahip çıkmalıyız."