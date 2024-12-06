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Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir, yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 06.12.2024 15:48
  • Giriş: 06.12.2024 15:48
  • Güncelleme: 06.12.2024 15:56
Kaynak: Haber Merkezi
Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü
Fotoğraf: DepoPhotos

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Faike Bezencir'in cenazesi yarın Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Mahsun Kırmızıgül, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" dedi.

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