Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü
Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir, yaşamını yitirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Faike Bezencir'in cenazesi yarın Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Mahsun Kırmızıgül, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" dedi.
Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.— Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) December 6, 2024
Cenazesi, yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacaktır. pic.twitter.com/J05b8PBLvN