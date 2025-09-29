Mahsun Kırmızıgül’den Mabel Matiz’e destek
Müzisyen Mabel Matiz’e açılan soruşturmaya tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül, "Şarkılar ve filmler bu ülkenin ahlakını bozmaz. Ahlak bozan; hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvettir" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ‘müstehcenlik’ iddiasıyla müzisyen Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatılmasına sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.
Bir tepki de şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'den geldi. 'Gece Muhabiri’nin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, "Şarkılar ve filmler bu ülkenin ahlakını bozmaz. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet bozar" dedi. Kırmızıgül, şu açıklamalarda bulundu:
"AHLAKSIZLIĞI ŞARKIDA ARAMAYACAĞIZ"
“Biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Daha önce Vezir Parmağı adlı filmim nedeniyle benzer bir baskı gördüm. Billboardlarda ve tüm görsel alanlarda yasaklandık, büyük bir kampanya başlatıldı. Şarkılar ve filmler bu ülkenin ahlakını bozmaz. Ahlak bozan; hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvettir. Yolsuzluk yapanlar benim gözümde çocuklara tecavüz edenlerle aynı seviyededir çünkü hepimizin geleceğini çalıyorlar. Ahlaksızlığı şarkıda ve filmde aramayacağız.
"HER YERDE ÇÜRÜMÜŞLÜK VAR"
Biz siyasilerden, vaatlere inanarak oy veriyoruz. Ancak hangi partiden olursa olsun, her yerde bir çürümüşlük var. Bir ilçe belediye başkanı beş yıl içinde, önceden olmadığı kadar zengin oluyor. Asıl problem bu. Çözüm yargıdadır. Yargıdaki insanların dişlerini göstermesi gerekiyor.
"AHLAKSIZLIĞI ÖNCE YOLSUZLUK YAPANLARDA ARAMALIYIZ"
Dünyanın her yerinde böyledir. Yolsuzluk yapanı cezalandırırsınız, ömür boyu çıkarmazsınız. Bu ülkenin asgari ücretlileri ve emeklileri, yolsuzluk yapanlar yüzünden mağdur oluyor. Yolsuzluk kesilirse, asgari ücret ve emekli maaşları yükselecektir. Biz ahlaksızlığı şarkıda aramayacağız; ahlaksızlığı önce yolsuzluk yapanlarda aramalıyız.”
NE OLMUŞTU?
Müzisyen Mabel Matiz’in şarkısı hakkında önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti. Şarkı hakkında bu talebin ardından erişim engeli kararı verilmişti.
Ardından ise önce İçişleri Bakanlığı, sonra Büyük Birlik Partisi şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Matiz, 22 Eylül'de savcılıkta verdiği ifadede, "Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grup, bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazmamı istedi. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur" demişti.