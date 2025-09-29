Mahsun Kırmızıgül’den Mabel Matiz’e destek

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘müstehcenlik’ iddiasıyla müzisyen Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatılmasına sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bir tepki de şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'den geldi. 'Gece Muhabiri’nin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, "Şarkılar ve filmler bu ülkenin ahlakını bozmaz. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet bozar" dedi. Kırmızıgül, şu açıklamalarda bulundu:

"AHLAKSIZLIĞI ŞARKIDA ARAMAYACAĞIZ"

“Biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Daha önce Vezir Parmağı adlı filmim nedeniyle benzer bir baskı gördüm. Billboardlarda ve tüm görsel alanlarda yasaklandık, büyük bir kampanya başlatıldı. Şarkılar ve filmler bu ülkenin ahlakını bozmaz. Ahlak bozan; hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvettir. Yolsuzluk yapanlar benim gözümde çocuklara tecavüz edenlerle aynı seviyededir çünkü hepimizin geleceğini çalıyorlar. Ahlaksızlığı şarkıda ve filmde aramayacağız.

"HER YERDE ÇÜRÜMÜŞLÜK VAR"

Biz siyasilerden, vaatlere inanarak oy veriyoruz. Ancak hangi partiden olursa olsun, her yerde bir çürümüşlük var. Bir ilçe belediye başkanı beş yıl içinde, önceden olmadığı kadar zengin oluyor. Asıl problem bu. Çözüm yargıdadır. Yargıdaki insanların dişlerini göstermesi gerekiyor.

"AHLAKSIZLIĞI ÖNCE YOLSUZLUK YAPANLARDA ARAMALIYIZ"

Dünyanın her yerinde böyledir. Yolsuzluk yapanı cezalandırırsınız, ömür boyu çıkarmazsınız. Bu ülkenin asgari ücretlileri ve emeklileri, yolsuzluk yapanlar yüzünden mağdur oluyor. Yolsuzluk kesilirse, asgari ücret ve emekli maaşları yükselecektir. Biz ahlaksızlığı şarkıda aramayacağız; ahlaksızlığı önce yolsuzluk yapanlarda aramalıyız.”