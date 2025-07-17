Mahsur kalan kediyi çocuklar kurtardı

Semih YARDIMCI/PATNOSU (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Patnos ilçesinde üzeri taşlarla kapatılan kullanılmayan foseptikte mahsur kalan yavru kediyi çocuklar kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Atatürk Mahallesi’nde oyun oynayan bir grup çocuk, kedi sesi geldiğini fark edip çevreyi kontrol etti. Çocuklar, sesin daha önce foseptik olarak açılan ancak kullanılmayan üzeri taşlarla kapalı çukurdan geldiğini belirledi. Çocuklardan biri, güçlükle sığdığı alandan girerek yavru kediyi kurtardı.

Kediye mahalleli tarafından su ve yiyecek verilerek ilk bakım yapıldı. Mahalle sakinlerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. (DHA)

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