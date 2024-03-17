Mahzen-9" operasyonlarında Erzincan'da yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan ve 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Mahzen-9" operasyonları kapsamında, "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak" suçundan kent genelinde hiyerarşik bir yapı içerisinde 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çalışma kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt lideri olduğu öne sürülen N.K. ile T.Ö, H.K, S.K, İ.K, İ.P, Y.T, M.E. ve İ.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 58 fişek, 9 av tüfeği kartuşu, 1 "sallama" tabir edilen bıçak, farklı kişiler adına düzenlenmiş 8 senet, bir kişi adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi, 1 mutabakat evrakı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 120 lira geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden, örgüt lideri N.K'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.