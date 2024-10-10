Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan Tuğgeneral'in rütbesi söküldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında "makam aracıyla insan kaçakçılığı" olayında emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay’a ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır” bilgisi verildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 Tatbikatı’nın yapıldığı Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aktürk, şöyle konuştu:

“Milli Mücadelemizin merkezi olan Ankara’nın başkent oluşunun 101’inci yılını da şimdiden kutluyor, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Ateş Serbest 2024 Faaliyeti; kahraman ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermek, envanterdeki silah ve sistemlerini özellikle genç personele tanıtmak, kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı’da icra edilmektedir. Söz konusu faaliyette F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA’lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızı tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle görevlendirilen TCG SANCAKTAR ile TCG BAYRAKTAR gemilerimiz 9 Ekim’de Beyrut, Lübnan’a ulaşmıştır. 300 ton insani yardım malzemesini dost ve kardeş Lübnan’a teslim eden ve vatandaşlarımızı alan gemilerimizin bugün Mersin’e ulaşması beklenmektedir. Tahliye kapsamında, gemilerimizin güvenliği için TCG GAZİANTEP, TCG SALİHREİS fırkateynleri ile TCG BARTIN ve TCG BANDIRMA karakol gemilerimiz de görev almaktadır.

Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile, son bir haftada 42, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise bin 113’ü Irak’ın, bin 36’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 149 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında; çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 9 Ekim’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er Sefer Alan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019’da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde; canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

“SON BİR HAFTADA 340 ŞAHIS YAKALANDI”

Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 679 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 167 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80 bin 802’ye ulaşmıştır. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Bugün Ateş Serbest Faaliyeti’nin Seçkin Gözlemci Günü’ne katılmakta olan sayın Bakanımız, yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Kosova’ya gidecek; bu kapsamda, 10 Ekim 2023 tarihinde komutasını devraldığımız Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya’ya devir-teslimi dolayısıyla icra edilecek törene katılacaktır. Bir yıl boyunca üstlendiğimiz KFOR Komutanlık görevi; NATO ve BM kararlarına uygun, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getirilmiştir. Ayrıca İtalya’nın Komutanlığı döneminde, Komutan Yardımcılığı görevi ülkemizce yürütülecektir. Sayın Bakanımız, 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir.

Gazze’de bir yılı aşkın süredir katliamlarına devam eden İsrail’in Lübnan’a da saldırması bölgemizin daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalması ihtimalini ortaya çıkarmıştır. İsrail’e destek olanların, masum insanların katledilmesi başta olmak üzere, yaşanan insan hakları ihlallerinin sorumlusu olduğu unutulmamalı; uluslararası toplum, İsrail’in saldırganlığına son verecek adımların atılması için gerekli tedbirleri almalıdır.”

MSB KAYNAKLARI: BİLAL ÇOKAY’A TSK’DEN AYIRMA CEZASI VERİLEREK RÜTBESİ GERİ ALINDI

MSB kaynakları, Suriye sınırında adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili soruya, “Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır” yanıtını verdi.

Bakanlık kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili, “Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, “Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz” dedi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları sonrası Türkiye’ye yeni bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, “İsrail’in saldırılarından sonra Lübnan’daki insani durumun kötüleşmesi ile birlikte, bir kısım Lübnan vatandaşının göç ettiği bilinmektedir. Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok” ifadelerini kullandı.

“GEMİLERİMİZ VE UÇAKLARIMIZ OLABİLECEK YENİ TAHLİYELER İÇİN HAZIR”

Lübnan’dan yeni bir tahliye planlanıp planlanmadığının sorulması üzerine kaynaklar, “Planlamaya esas olan konu talep. Bugün ilk tahliye operasyonumuzu gerçekleştirerek vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Tahliye planları gelen talebe göre planlanmaktadır. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır” yanıtını verdi.