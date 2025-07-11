Makam aracı da ihale de lüks

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonlar, “Suç örgütü lideri” olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın beyanları ile daha da derinleşti. Muhalefetin, “İtiraf değil, iftira” olarak tanımladığı Aktaş’ın söylemleri, çok sayıda CHP’li ismin gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına yol açtı. CHP lideri Özgür Özel, söylemleri ile operasyonun derinleşmesini sağlayan Aktaş’ın çok sayıda kamu kurumundan ihale aldığını açıkladı. Özel öte yandan, Aktaş’ın AKP idaresindeki Isparta Belediyesi’ne hibe ettiği lüks makam aracını da gündeme taşıdı.

Aktaş’ın ihale alma karşılığında AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e lüks araç verdiğini belirten Özel, “Isparta Belediye Başkanı AK Partili olduğu için dışarıda. Bizim belediye başkanımız elimizin değmediği seçim arabası nedeniyle içeride yatıyor, AK Partili belediye başkanı AK plakasıyla şehirde geziyor” dedi.

CHP lideri Özel’in açıklamalarının ardından gözler, Isparta Belediyesi’nin Başdeğirmen dönemine ait mali denetim raporlarına çevrildi. Sayıştay, Başdeğirmen döneminde Isparta Belediyesi’ni 2019, 2020 ve 2023 yıllarında olmak üzere üç kere denetledi. Hemen her denetim raporu, çok sayıda usulsüzlük tespiti içerdi.

BirGün’ün mercek tuttuğu Isparta Belediyesi Denetim Raporları’nda, şu bazı bulgular sıralandı:

• Belediye tarafından diğer kurum ve kuruluşlara yapılan taşınmaz tahsis işlemlerinin incelenmesi neticesinde, belediyeye bildirilen tabloda gösterildiği üzere tahsis süresi sona eren 12 adet taşınmazın ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya devam edildiği ve bu taşınmazlar hakkında Belediye Meclı̇si’nce herhangi bir karar alınmadığı tespit edildi.

İHALESİZ ALIMLAR

• Temel ihale usulleriyle yapılması gereken iki organizasyona yönelik alımların doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Piyasa koşullarında bu tarz organizasyonları yapabilecek yeterlilikte pek çok firma bulunmasına rağmen belediyenin, başkanın onayı ile işi, doğrudan tek bir firmaya verdiği öğrenildi.

• Dört farklı ödeme emri ile toplam 1 milyon 57 bin TL’lik mal alımının ihalesiz yapıldığı kayda geçirildi.

• Çok sayıda hizmet alım işi, parasal limitlere takılmamak ve ihalesiz yapılmasının önünü açmak için kısımlara bölündü.

DERNEK VE VAKIFLARA KIYAK

• Belediyenin mülkiyetinde bulunan dört taşınmaz, bazı dernek ve vakıflara tahsisli kullandırıldı.

• Taksi ve servis plakalarının kullanım hakkı, ihale yapılmadan süresiz olarak belli kişilere verildi.