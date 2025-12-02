Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski tuğgeneralin cezası kesinleşti

Makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla 11 ay 6 ay hapis cezası alan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'a verilen ceza kesinleşti.

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre Çokay'a verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Çokay hakkında verilen hapis cezasının istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı hukuka uygun buldu.

Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanan karar, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı.

11 yıl 6 ay hapis cezasını onayan ilgili ceza dairesi gerekçeli kararında; komutanın makam arabasında göçmenlerin parmak izlerine rastlanıldığını ifade etti. Araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirtti.

Yargıtay'ın gerekçeli kararında; Bilal Çokay'ın emir astsubayında 90 bin lira haksız elde edilen para bulunduğu ve telefon görüşmelerinde kaçakçılığa ilişkin suç unsurunun belirlendiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla 2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Çokay, Ankara'da gözaltına alınmış, Şanlıurfa'ya getirilmişti.

Soruşturmanın ilerlemesiyle bir astsubay ve iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ile elde edilen yazışmalar üzerine Çokay, 28 Haziran 2024 tarihinde Akçakale'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında Tuğgeneral Çokay'ın "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Tutuklu yargılanan Bilal Çokay, ilk derece mahkemesi tarafından 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası almış, rütbesi sökülmüştü.