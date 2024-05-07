Makam katına 6 milyon TL’lik mobilya!

Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart’ta "Dışişleri Bakanlığı Makam Katı Mobilya Alımı İhalesi" adı altında bir ihale düzenledi. Sadece Koleksiyon Mobilya Şirketi'nin katıldığı ihalede bakanlık ile firma arasında 5 milyon 990 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

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Fotoğraf: Depophotos