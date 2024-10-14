Makamı üzerinden görevini kötüye kullandı

Haber Merkezi

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı seçimlerinde, başkan adaylarının İçişleri Bakanı’nın müdahalesiyle adaylıktan çektirildiği, konfederasyon başkanlığına Cumhurbaşkanlığı’nın işaret ettiği kişinin getirildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’nun genel başkanlık seçimine ilişkin iddialar hakkında, “İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı ele ele vererek muhtarlar konfederasyonu seçimlerinde sarayın istediği kişinin başkan olabilmesi için makamları üzerinden görevlerini kötüye kullanmıştır. Ali Yerlikaya tüm uyuşturucu kaçakçılarını, suç örgütü çetelerini, katilleri, hırsızları yakalamış, vatandaşın tüm dertlerine derman olmuş mu da muhtarlar konfederasyonu seçimlerine müdahil olmuş” dedi.