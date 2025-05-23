Makas açıldı: Hanehalkının enflasyon beklentisi 5 ayın zirvesinde!

Yıllık enflasyon beklentileri mayısta piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalırken, hanehalkı için yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 59,9

Buna göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hanehalkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi. Buna göre hanehalkının enflasyon beklentisi son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak, yüzde 27,8 oldu.