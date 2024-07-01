Makas açılıyor: Açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin TL üzerinde!

Türk-İş'in araştırmasına göre, haziranda açlık sınırı 18 bin 978 TL, yoksulluk sınırı 61 bin 820 lira oldu. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin yaklaşık 2 bin TL üzerinde oldu.

Türk-İş'in, her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın haziran ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 978 TL olarak belirlendi.

Veriler, açlık sınırı ile asgari ücret makasının açıldığını gözler önüne serdi. Türk-İş'in araştırmasıyla birlikte açlık sınırı, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin yaklaşık 2 bin TL üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 820 TL oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 24 bin 614 TL olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

İktidar temsilcileri tarafından yapılan açıklamarda, asgari ücrete ara zam yapılmayacağı kaydedilmişti.