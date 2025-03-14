Makas atarken kaza yapıp kaçtı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA
Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araca çarptı. Kameraya yansıyan kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.
Kaza, 12 Mart'ta sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu’nda meydana geldi. İzmir yönüne gden, sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği 06 BAB 685 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam edip, kaçtı. O anlar başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
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