Makas atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü yakalandı

Başakşehir’de drift yapıp ve Bakırköy’de E-5’te makas atarak vatandaşların güvenliğini tehlikeye sokan sürücü polis tarafından yakalandı.

Sürücüye toplam 29 bin 857 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokarak bu anlarını sosyal medyaya yükleyen şahsa yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şahsın Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde drift yapan ve E-5 Bakırköy mevkisinde araçlara makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. E.O. isimli şahıs kullandığı araçla birlikte yakalandı.

E.O.’ya, ’Drift yapmak, makas atmak, abart egzoz kullanmak, yakın takip, cam filmi kullanmak’ maddelerinden toplam 29 bin 857 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü E.O. hakkında ’Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.