Makas değişimi nedeniyle kapatılmıştı: İzmir'de metro seferleri yeniden başladı

İzmir'de Fahrettin Altay İstasyonu’nda yürütülen makas değişim çalışmaları tamamlandı.

25 Ocak Pazar günü başlatılan çalışmalar süresince Narlıdere Kaymakamlık ile Fahrettin Altay istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durduruldu.

İzmir Metrosu’nun Evka-3–Narlıdere Kaymakamlık hattında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Fahrettin Altay İstasyonu’nda makas sistemleri yenilendi.

Bu süreçte ulaşım, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan 552 numaralı otobüs hattı ile sağlandı.

Yarıyıl tatilinin sona erdiği 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla çalışmalar tamamlanarak metro hattı kullanıma açıldı.