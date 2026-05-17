Makbul yurttaş rejiminin hedefi LGBTİ+’lar: Mücadelemiz bitmeyecek

İktidar destekli LGBTİ+ karşıtlığı son yıllarda yeni bir aşamaya geçti. Onur Yürüyüşleri yasaklanıyor, hormona erişim engelleniyor, LGBTİ+’lar “aileye tehdit” olarak hedef gösteriliyor. 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün’de Türkiye’deki tablo, hak gerilemesinin yanı sıra LGBTİ+’ların laiklik, beden özerkliği ve eşit yurttaşlık mücadelesini de görünür kılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1990 yılında eşcinselliği “hastalık” kategorisinden çıkardığı gün olan 17 Mayıs dünya genelinde Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün olarak anılıyor. Türkiye’de ise 17 Mayıs yalnızca bir görünürlük günü değil, giderek sertleşen baskı politikalarının gölgesinde bir direniş günü haline geliyor.

Ülkede LGBTİ+’lara yönelik saldırılar artık yalnızca münferit nefret suçları ya da toplumsal ayrımcılıkla sınırlı değil. Devlet söylemi, yasal girişimler, sağlık politikaları, medya denetimi ve polis müdahaleleriyle birlikte kurumsal bir hale dönüşmüş durumda.

İktidarın son dönemde LGBTİ+ karşıtı dili özellikle “aile” politikaları etrafında yoğunlaşıyor. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle başlayan, önümüzdeki 10 yılın ise Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesiyle hızlanan süreçte LGBTİ+’lar doğrudan “aile yapısına tehdit” olarak gösteriliyor.

Bu dil yalnızca Türkiye’ye özgü değil. Son yıllarda Macaristan, Polonya, Rusya ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yükselen “anti-gender” siyasetle büyük benzerlik taşıyor. Bu siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği, feminist hareket ve LGBTİ+ hakları “milli değerleri bozan”, “Batı’dan ithal edilen” ya da “nüfusu tehdit eden” unsurlar olarak sunuluyor.

Kadınların eşit yurttaşlık talepleriyle LGBTİ+ karşıtlığı da aynı politik hatta bağlanıyor. Doğurganlık tartışmaları, “kadının aile içindeki rolü”, boşanma oranları ve “geleneksel aile” söylemi bu nedenle birlikte ele alınıyor.

Laiklik tartışmaları da bu tablonun merkezinde. İktidar yurttaşların haklarını evrensel hukuk ve eşitlik temelinde değil, gerici normlar üzerinden tanımlıyor. Bu tabloda cinsellikten aileye, bedenden kimliğe kadar tüm alanlar siyasal denetim nesnesi haline geliyor ve esas düşman LGBTİ+’lar oluyor.

***

ŞİDDET DİLİ CEZASIZLIĞI ARTIRIYOR

Defne Güzel / 17 Mayıs Derneği Başkanı:

Yakın zamanda LGBTİ+’lar açısından pek çok can yakıcı meseleyle karşı karşıya kaldık. 10. ve 11. yargı paketlerinin taslaklarında hedef alındığımızı, varoluşlarımızın suç haline getirilmek istendiğini gördük. Bu ayrımcı maddeler büyük bir mücadele sonucunda söz konusu paketlerden çıkarıldı. Fakat LGBTİ+’ların siyasetçiler tarafından hedef gösterilmesi ne yazık ki bir rutin haline geldi. Bu şiddet dili cezasızlık algısını artırdığı gibi LGBTİ+’ları da yalnızlaştırıyor. Hormona erişime getirilen 21 yaş kısıtıyla, LGBTİ+ sosyal medya fenomenlerine dönük çeşitli gerekçelerle gerçekleştirilen operasyonlarla aslında kanuna gerek kalmadan da LGBTİ+’lara dönük yasakların uygulandığını gördük. Genç LGBTİ+ Derneği hakkında verilen kapatma kararı ve dernek temsilcileri hakkında yürütülen soruşturma ile de karşı karşıya kaldık. Benzer şekilde 17 Mayıs Derneği başkanı olmam sebebiyle derneğimizin interseks haklarına dönük çalışmaları ve sergi kataloğunda yer alan bir sanat eseri üzerinden hakkımda dava açıldı. İlk duruşmada aldığımız beraat kararı da bizler için umut oldu. 17 Mayıs Derneği olarak LGBTİ+’ların hafta boyunca bir araya gelebilmesini sağlamaya gayret ettik. Haklarımızı, emeğimizi konuştuğumuz pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Her ne kadar LGBTİ+’lara dönük baskılar artsa da biz birbirimizi bulmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz.

***

GÖKKUŞAĞI HARİTASINDA SONDAN ÜÇÜNCÜYÜZ

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği Avrupa (ILGA-Europe) yıllık Gökkuşağı Haritası’nın 2026 sonuçlarına göre İspanya, Malta’yı geçerek ilk kez listenin zirvesine yerleşti. Rapora göre; İspanya yasalarında belirtilen taahhütlerini yerine getirerek LGBTİ+ ve trans hakları için eşitlik eylem planları benimsedi, eşit muamele için bağımsız bir otorite kurdu ve sağlık sisteminde transların patolojikleştirilmemesini tam olarak uygulamaya koydu.

Listede İspanya’yı Malta takip etti. İzlanda ise sıralamada üçüncü sıradaki yerini korurken iki puanlık bir artışla toplamda yüzde 86'lık bir puana ulaştı.

Rapora göre Romanya yüzde 19'luk bir puanla bir sıra gerileyerek kırk ikinci sıraya düştü ve Bulgaristan ve Polonya’nın ardından en düşük sıralamaya sahip AB üye ülkesi olmaya devam etti.

Türkiye ise 49 Avrupa ülkesi arasında 5 puanla sondan üçüncü. Geçen sene de 5 puanla sondan üçüncü sırada yer alan Türkiye’yi yine Azerbaycan ve Rusya takip etti.

Türkiye, ILGA Avrupa’nın belirlediği kriterlerden sadece 4’ü ile uyumlu. Verilere göre bu kriterler cinsiyetin yasal olarak tanınmasını imkânsız hale getirecek bir yasal çerçevenin olmaması, yasal önlemlerin varlığı, isim değişikliğini sağlayan yasal düzenlemeler ve dış finansmanı sınırlayan bir yasanın olmaması. ILGA Avrupa’nın raporuna göre ise Türkiye’nin LGBTİ+ hakları konusundaki puanı 2013’ten bu yana yüzde 9,4 oranında düştü.

***

ONUR YÜRÜYÜŞLERİNE HUKUKSUZ YASAKLAMA

İstanbul Onur Yürüyüşü 2015’ten bu yana fiilen yasaklı. Valilik kararları, meydan ve metro kapatmaları, polis kuşatmaları ve gözaltılar artık neredeyse rutin hale geldi. Yalnız İstanbul’da değil; Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya ve birçok kentte Onur Haftası etkinlikleri ve yürüyüşleri benzer biçimde hedef alındı.

Kaos GL ve MLSA’nın raporlarına göre; yalnızca son birkaç yılda yüzlerce LGBTİ+ aktivisti gözaltına alındı, toplantı ve gösteri hakkına yönelik yüzlerce ihlal kaydedildi. Üniversite kulüpleri kapatıldı, etkinlikler yasaklandı, öğrenci toplulukları hedef gösterildi.

***

HORMON ERİŞİMİNE FİİLİ ENGELLER

2025 yılında Sağlık Bakanlığı’nın hormon ilaçlarına erişimi kısıtlayan uygulamaları tepki çekti. Hormon tedavilerinin daha sıkı denetime alınması, reçete süreçlerinin zorlaştırılması ve bazı ilaçlara erişimde yaş sınırı getirilmesi, hak örgütleri tarafından “sağlık hakkının ihlali” olarak değerlendirildi.

Bu yıl ise transların hormon reçetelerine yönelik teknik engeller gündeme geldi. Aktivistler ve hak örgütleri, hastane sistemlerinde bazı tanı kodlarıyla hormon reçetesi yazılmasının fiilen engellendiğini belirtiyor. Bu durum, doktor kontrolünde tedavi gören transların dahi ilaçlarına erişememesi anlamına geliyor.

***

“MAKBUL YURTTAŞ” REJİMİ

Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik baskının temelinde yalnızca gericilik değil, otoriter bir toplum yaratma hüylası da bulunuyor. Otoriter rejimler çoğu zaman toplumu “makbul” ve “tehlikeli” yurttaşlar olarak bölerek yönetiyor. LGBTİ+’lar ise bu rejimlerde sık sık “iç düşman”, “ahlaki tehdit” ya da “toplumsal çürümenin sembolü” olarak sunuluyor.

Bu strateji ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve demokratik gerileme gibi sorunların üzerini örten bir kültürel savaş siyasetine dönüşüyor. Böylece toplumdaki öfke yukarıya değil, kırılgan gruplara yönlendiriliyor. AKP'li siyasiler birçok konuşmasında LGBTİ+'ları hedef alıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında “Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Başka bir konuşmasında ise LGBTİ+’ları “toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri aldıkları” bir başlık olarak andı ve alkol, kumar, sanal bahis ve uyuşturucuyla aynı cümlede sıraladı. “LGBT belası”, “sapkınlık”, “insanlık düşmanı, kadın düşmanı, çocuk düşmanı” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın LGBTİ+’ları “ailenin gereksiz olduğunu söyleyen yayınlar” ve “küresel çeteler” söylemiyle birlikte ele aldı ve sosyal medyada LGBT’nin “özendirildiğini” söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise “Aile kurumunu sapkın akımlara, cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı koruyacağız. LGBT dayatmalarını milletimizin geleceğine atılmış bir dinamit olarak görüyorum” dedi.

***

BASKIYA 'GENEL AHLAK' KILIFI

Son dönemde yalnızca siyasetçiler değil LGBTİ+ görünürlüğünü destekleyen ya da queer kimlikleriyle bilinen sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri de yoğun biçimde hedef gösterildi. Özellikle “Aile Yılı”, “genel ahlak”, “sapkınlık” ve “cinsiyetsizleştirme” söylemleriyle birlikte kültür-sanat alanındaki baskılar da arttı.

Öne çıkan örneklerden bazıları şöyle:

• Mabel Matiz, “Perperişan” şarkısı nedeniyle hedef gösterildi. Aile Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı ise “müstehcenlik” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Mabel Matiz yargılandığı davada geçen hafta beraat etti.



• Murat Övüç başörtülü bir video paylaşmasının ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. 3.5 ay tutuklu kalan, 11 ay ceza verilen Övüç için hazırlanan iddianamede “kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüpheli” ifadelerinin kullanılması tepki çekti.



• Mükremin Gezgin, Mika Raun ve Arya Bektaş gibi queer/trans fenomenler de son dönemde operasyonlar, gözaltılar ve yoğun nefret kampanyalarıyla gündeme geldi. İstanbul Onur Haftası Komitesi, LGBTİ+’ların “uyuşturucu” söylemi üzerinden hedef haline getirildiğini belirtti.