Makbule Hanım hakkında ilk kez kitap yazıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan hakkında ilk kez kitap yazıldı. Araştırmacı yazar Nüket Aşkın tarafından kaleme alınan kitap, Makbule Hanım’ın 71 yıllık yaşamını anlatıyor.

Türkiye siyasi tarihinin önemli figürlerinden Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan ile ilgili ilk kez bir kitap yazıldı.

Atatürk dönemine ait bilinmeyen pek çok gerçeği gün yüzüne çıkaran “Sırlarıyla Atatürk’ün Kız Kardeşi Makbule Hanım” isimli kitap, Türkiye siyasi tarihinin bilinmeyen bir döneminin aydınlatılmasına katkı sağladı.

Araştırmacı yazar Nüket Aşkın tarafından kaleme alınan kitap, Makbule Hanım’ın 71 yıllık yaşamını anlatırken Atatürk ile ilgili çok sayıda belge ve fotoğraf da ilk kez okuyucuyla buluştu. Bu belgeler arasında Atatürk’ün kız kardeşi ve annesiyle mektuplaşmaları, Makbule Hanım’ın eşi Mecdi Boysan’ın dönemin Başbakanı Hasan Saka’dan yardım istediği bir mektup da yer alıyor.

Makbule Hanım’ın çocukluk, gençlik, Cumhuriyet dönemi ve Atatürk sonrası dönemlerinin anlatıldığı kitap, Siyah Beyaz Yayınevi tarafından yayınlandı. Öykü, belgesel, biyografi türlerinin iç içe geçtiği, özgün bir anlatıma sahip kitapta 165 kaynak, belge ve dokümandan yararlanıldı. Devletin önemli hafızası olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi, Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Milli Kütüphane, Türk Tarih Kurumu Arşivlerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen belgeler, Makbule Hanım ile ilgili sır perdesinin de aralanmasını sağlıyor.

“Sırlarıyla Makbuş” ta Atatürk’ün milli mücadele günlerindeki hayat arkadaşı Fikriye Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım arasında ciddi bir sürtüşmenin olduğu anlaşılıyor. Atatürk’ün Fikriye Hanım ile evlenememesinin nedenleri arasında annesi ve kız kardeşinin sevdiği kadına olan mesafesinden de söz ediliyor.

Zübeyde Hanım’ın Mustafa için söylediği ninniler

Kitapta en dikkat çeken bölümlerden birisi de Atatürk’ün çocukluğuna ait. Kargaları kovaladığı söylenen çocuk Mustafa’nın “Hacı” ismini verdiği bir kargayla olan dostluğu, karganın kaybından sonra yaşadığı hüzün çarpıcı bir şekilde okuyucuya sunuluyor. Kardeşlerin ayrıca Alev ve Cin isimli iki köpeğe de sahip olduklarını, dayılarının Kuzgun isimli kedisiyle de özel olarak ilgilendiklerini öğreniyoruz.

Çocuk Mustafa’nın kardeşi Makbule’yi mutlu etmek için yaptığı güvercin kutuları, su değirmeni ve kulübeden de söz ediliyor.

Nüket Aşkın “Sırlarıyla Makbule Hanım” kitabıyla ilgili olarak “Kitapta yalnız Makbule Hanım’ı değil aynı zamanda anne Zübeyde Hanım’ı ve ağabey Mustafa Kemal Atatürk’ü de tanıyacaksınız. Hatta bugüne kadar hep yanlış veya eksik bildiğimiz çocuk Mustafa ile de ilk kez buluşacaksınız. 23 Nisan haftasında çocuklarımızı Zübeyde Anne’nin çocuk Mustafa için söylemiş olduğu ninnilerle buluşturmanın ayrı mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

Zübeyde Hanım’ın Atatürk’ün bebekliğinde söylediği ninniler şöyle:

‘Ninni desem gözün süzer

Deste kirpiğin inci dizer

Senin baban gurbet gezer

Ninni yavruma ninni, huu, huuu...’

‘Tanrının bir meleği,

Uyu ey gözbebeği,

Bütün ömrümün çiçeği

Uyu yavrum ninni…’

‘Allar giyen gelin olur ninnii

Yeşil giyen emir olur ninni

Ben emire dayanamam ninni

Uyusun yavrum ninni…’